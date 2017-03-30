taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.884
USD
3,6466
EURO
3,9122
ALTIN
145,52
PETR
50,5100

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Adil Öksüz iddiası

Adil Öksüz'ün Türkiye'den kaçtığını söyleyen Kütahyalı, telefonuna gelen gizemli mesajla Öksüz'ün kesin olarak Türkiye'de olduğunu belirtti.

30.03.2017 - 08:43
  1. Haberler
  2. Gündem

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, firari FETÖ'cü Adil Öksüz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖNCE KAÇTI DEDİ

Kütahyalı, önce Adil Öksüz'ün kesin olarak Türkiye dışına çıktığını söyledi.

Rasim Ozan Kütahyalı'dan Adil Öksüz iddiası

TELEFONUNA MESAJ GELDİ: YÜZDE YÜZ TÜRKİYE'DE

Ancak programın ilerleyen dakikalarında Kütahyalı, telefonuna gelen bir mesajı okuduktan sonra Adil Öksüz'ün kesin olarak halen Türkiye'de olduğunu öne sürerek "Yüzde yüz Türkiye'de. Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri mesaj attı. Kesin olarak" dedi.

BU BİLGİNİN DOĞRULUĞU..

Programın diğer konuğu İsmail Hakkı Pekin de bu iddianın doğru olabileceğini belirterek "Daha önce Türkiye'ye çıkanların görüntüleri bir şekilde çıktı. Ama onun çıkmadı. Türkiye'nin neresinde olduğu bilgisini karşılaştırdığımız zaman bu bilginin doğruluğunu anlayabiliriz" dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bitaksi rezaletinin görüntüleri

Bitaksi rezaletinin görüntüleri

247
Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

Rusya'dan ABD'ye Irak tepkisi

37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni başdanışman: Gülnur Aybet

34
Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

Abdülkadir Selvi'ye göre AK Parti'nin elindeki anket

13
Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

Saadet Öğretmen ödülünü Melania Trump'tan aldı

21
FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

FETÖ'cü askerin komik ByLock savunması

21
Adana'da 9 gündür kayıp olan ceset bulundu

Adana'da 9 gündür kayıp olan ceset bulundu

28
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM