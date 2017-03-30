Rasim Ozan Kütahyalı'dan Adil Öksüz iddiası

Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programına konuk olan Rasim Ozan Kütahyalı, firari FETÖ'cü Adil Öksüz hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ÖNCE KAÇTI DEDİ

Kütahyalı, önce Adil Öksüz'ün kesin olarak Türkiye dışına çıktığını söyledi.

TELEFONUNA MESAJ GELDİ: YÜZDE YÜZ TÜRKİYE'DE

Ancak programın ilerleyen dakikalarında Kütahyalı, telefonuna gelen bir mesajı okuduktan sonra Adil Öksüz'ün kesin olarak halen Türkiye'de olduğunu öne sürerek "Yüzde yüz Türkiye'de. Türkiye'nin en önemli isimlerinden biri mesaj attı. Kesin olarak" dedi.

BU BİLGİNİN DOĞRULUĞU..

Programın diğer konuğu İsmail Hakkı Pekin de bu iddianın doğru olabileceğini belirterek "Daha önce Türkiye'ye çıkanların görüntüleri bir şekilde çıktı. Ama onun çıkmadı. Türkiye'nin neresinde olduğu bilgisini karşılaştırdığımız zaman bu bilginin doğruluğunu anlayabiliriz" dedi.