Raşit Bağzıbağlı: O gelinliği Fahriye istedi

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşklarını geride bıraktığımız haziran ayında resmiyete döken ve birbirlerine sonsuza dek evet diyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin düğünüyle ilgili haberler devam ediyor.

Evcen'in gelinliği Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, tartışmalara son noktayı koydu.

"ONUN BEĞENDİĞİ GELİNLİKTİ"

Ünlü modacı, Fahriye Evcen’e diktiği gelinliğin, Neslihan Atagül’ünkine benzetilmesiyle ilgili konuştu. Bağzıbağlı, “Fahriye Hanım ile kaç kez prova yapıldı ve kaç kez gördü gelinliğini. Onun beğenip istediği gelinlikti” dedi.