taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.964
USD
3,9239
EURO
4,6430
ALTIN
162,72
PETR
63,1200

Raşit Bağzıbağlı: O gelinliği Fahriye istedi

'Benzer gelinlik' polemiğine Raşit Bağzıbağlı'dan yorum geldi.

23.11.2017 - 07:18
  1. Haberler
  2. Magazin

Çalıkuşu dizisinin setinde başlayan aşklarını geride bıraktığımız haziran ayında resmiyete döken ve birbirlerine sonsuza dek evet diyen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin düğünüyle ilgili haberler devam ediyor.Raşit Bağzıbağlı: O gelinliği Fahriye istedi

Evcen'in gelinliği Neslihan Atagül'ün gelinliğine benzetilmişti. Önceki gün Nişantaşı'nda görüntülenen ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, tartışmalara son noktayı koydu.

"ONUN BEĞENDİĞİ GELİNLİKTİ"

Ünlü modacı, Fahriye Evcen’e diktiği gelinliğin, Neslihan Atagül’ünkine benzetilmesiyle ilgili konuştu. Bağzıbağlı, “Fahriye Hanım ile kaç kez prova yapıldı ve kaç kez gördü gelinliğini. Onun beğenip istediği gelinlikti” dedi.

İlginizi Çekebilir
Alişan gelinin ayakkabısının akt
Önceki gün bir düğünde sahneye çıkan Alişan, adetlere uyup gelinin ayakkabısının altına adını yazdırdı.
Deniz Seki: Yeniden yargılanmak istiyorum
Kendisine kumpas kurulduğunu iddia eden Deniz Seki, yeniden yargılanmak için talepte bulunduğunu açıkladı.
Yasemin Allen Fi dizisinde
Başladığı günden beri ateşli sahneleriyle gündemden düşmeyen Fi dizisine Nehir Erdoğan'ın ardından Yasemin Allen dahil oldu.
Yasmin Erbil ile Seçkin Özdemir aşk yaşıyor
Seçkin Özdemir Ferhan Şensoy'un kızı Derya Şensoy'dan sonra Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'le birlikte.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

60
İzetbegovic:

İzetbegovic: "Mladic savaş suçlusudur"

9
Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

55
Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

8
İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

7
FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

FETÖ'den alınan komiser yardımcısı tutuklandı

7
Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

Yolcusu kalp krizi geçiren uçak İstanbul'a indi

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM