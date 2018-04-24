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Raşitizm nedir

Raşitizm, D vitamini eksikliği olan 6-18 aylık bebeklerde görülmeye başlayan hastalıktır.

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Genellikle 6-18 aylık bebeklerde ve çocuklarda D vitamini eksikliğiyle ortaya çıkan omurga, kol ve bacak kemiklerinde şekil bozukluğuna sebep olan bir kemik rahatsızlığıdır. Çocuk 2 yaşına geldiğinde hastalık tam olarak kendisini göstermeye başlar.

Daha çok güneşten alınan D vitaminin eksikliği nedeniyle hastalık görülse de bağırsaklardaki demir emilinimi sorunları nedeniyle de görülür.

ŞEKİLSEL BOZUKLUKLAR GÖRÜLÜR

En önemli belirtisi çarpık bacaklardır. Bebeklerin doğduklarında bacakları düz değildir, fakat zamanla düzelir. Düzelmiyorsa raşitizmden şüphelenilebilir.

Şekilsel bozukluklar dışında huysuzluk, terleme, iştah azlığı, kabızlık ve ishal gibi şikayetler de görülür.

ERKEN TEŞHİS ÇOK ÖNEMLİ

Erken teşhis bu hastalıkta oldukça önemlidir. Şekilsel bozukluklar geç kalındığı takdirde kalıcı olabilir.

Hastalıktan çocukları korumak için D vitamini desteği alınmalı ve yeterli gün ışığı alınması sağlanmalıdır.

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