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Ratko Mladic kararı 22 Kasım'da açıklanacak

Srebrenitsa katliamının sorumlusu olan eski Sırp komutan Ratko Mladic'in Lahey'de devam eden mahkemesinde karar 22 Kasım'da belli olacak.

18.10.2017 - 16:24
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ratko mladiç

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi ICTY'den yapılan açıklamada, Bosna'daki savaşta (1992-1995) Sırp Cumhuriyeti Ordusu (VRS) komutanı olarak görev yapan Mladic'in karar duruşmasının 22 Kasım 2017'de TSİ 11.00'de başlayacağı bildirildi.

YARGILANDIĞI SUÇLAR

Tutuklu olarak yargılanan Mladic, 1995 yılındaki Srebrenitsa soykırımının yanı sıra Bosna Hersek genelinde Boşnak ve Hırvat sivillerin sürülmesi, kuşatma altındaki Saraybosna'da sivillere yönelik suçlar ve BM mensuplarının esir alınmasından yargılanıyor.

AVUKATLARI BERAATİNİ İSTEDİ

ICTY Savcılığı, 74 yaşındaki eski Sırp komutan hakkında daha önce müebbet hapis cezası talebinde bulunmuş, Mladic'in avukatları ise müvekkillerinin beraatini istemişti.

15 YIL KAÇTIKTAN SONRA 2011'DE YAKALANMIŞTI

"Bosna Kasabı" olarak da adlandırılan Mladic, Bosna'daki savaşın ardından 15 yıl saklandıktan sonra 2011 yılında Sırbistan'da yakalanmıştı.

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