Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü nedeniyle KKTC'de ve Türkiye'de çeşitli törenler düzenlendi. Bu kapsamda; Başbakan Binali Yıldırım da KKTC'ye giderek törenlere katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 43 yıl geçerken, akıllara KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın dünyaya yaptığı açıklama akıllara geldi.

"DÜNYA VE TARİH ÖNÜNDE..."

TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; 15 Kasım 1983 yılında Rauf Denktaş KKTC'nin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya duyuruyor:

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz."

Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı VİDEO