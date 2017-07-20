taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.371
USD
3,5392
EURO
4,0758
ALTIN
140,75
PETR
49,7100

Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı

KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, 15 Kasım 1983'te KKTC'nin ilanını tüm dünyaya duyurmuştu.

20.07.2017 - 14:46
  1. Haberler
  2. Gündem

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 43. yıl dönümü nedeniyle KKTC'de ve Türkiye'de çeşitli törenler düzenlendi. Bu kapsamda; Başbakan Binali Yıldırım da KKTC'ye giderek törenlere katıldı.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 43 yıl geçerken, akıllara KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın dünyaya yaptığı açıklama akıllara geldi.

Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı

"DÜNYA VE TARİH ÖNÜNDE..."

TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; 15 Kasım 1983 yılında Rauf Denktaş KKTC'nin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya duyuruyor:

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz."

Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı VİDEO

Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı

İlginizi Çekebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk'ünün yanında olmaya devam edeceğini ifade etti.
İçişleri Bakanı Soylu: Necmettin Öğretmen'in kanı yerde kalmadı
İçişleri Bakanı Soylu, Öğretmen Necmettin Yılmaz'ın intikamının alındığını açıkladı.
Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi
Bakan Sıgmar Gabriel, Türkiye'deki Alman yatırımlarının devam edeceğinin garantisinin olmadığını söyledi.
Almanya Dışişleri Bakanı'ndan küstah Türkiye açıklamaları
Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, Türkiye'ye karşı çok sabır gösterdikleri, artık politika değişikliği yapacaklarını söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

PKK'lı teröristlerin teslim olma anları

125
Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

Almanya'da Türkiye'ye yaptırım tehdidi

492
Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

Dışişleri Bakanlığı'ndan Almanya'ya: Haddinizi aşmayın

87
Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye sert uyarı

87
Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

Teröristlere inat Türk bayrağı asan adam saldırıya uğradı

143
Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

Arap ülkelerinin Katar'a ambargo rüyası sona erdi

60
Harun Kolçak'ın son paylaşımı

Harun Kolçak'ın son paylaşımı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM