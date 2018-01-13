1 Fatih Terim'in 7 yardımcısının görevleri Yardımcıları belli olan Fatih Terim; Necati Ateş, Gökhan Zan ve Elmander'i de altyapı sorumlusu olarak görevlendirdi.

2 Metin Kaçan'ın Ağır Roman'ı Ocak ayının soğuk günlerinden birinde, cumartesiyi pazara bağlayan gece, ünlü yazar fotoğraf çekeceğini söyleyerek taksiciden durmasını ister.

3 Tunus eylemlerinin arkasından BAE çıktı Tunus'ta tıpkı İran'da olduğu gibi gerçekleştirilen ekonomik olaylar, siyasi bir ayaklanmaya doğru ilerliyor. Olayların büyütülüp provokasyona uğratılmasını sağlayan gücün BAE olduğu ortaya çıktı.

4 Rauf Denktaş vefatının 6'ncı yıldönümünde anılıyor KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçerken, 35 yıl önce tün dünyaya yaptığı açıklama anımsanıyor.

5 Günübirlik kiralanan evlere operasyon yapıldı Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde 4 bin 325 polisin katılımıyla "Günübirlik Kiralanan Evlere Yönelik Denetleme-3" gerçekleştirildi.

6 Tırtıl hapishanesi Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinde Kazdağları ormanlarında çam kese böceği ile mücadele için yapılan adacıklar, adeta tırtıllar için hapishane görevi görüyor.