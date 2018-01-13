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Rauf Denktaş vefatının 6'ncı yıldönümünde anılıyor

KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçerken, 35 yıl önce tün dünyaya yaptığı açıklama anımsanıyor.

Haber Merkezi | 13.01.2018 - 11:13..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçerken, KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın dünyaya yaptığı açıklama akıllara geldi.

Rauf Denktaş vefatının 6'ncı yıldönümünde anılıyor

"DÜNYA VE TARİH ÖNÜNDE İLAN EDİYORUZ"

TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; 15 Kasım 1983 yılında Rauf Denktaş KKTC'nin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya duyuruyor:

"Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz."

Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı VİDEO

Rauf Denktaş vefatının 6'ncı yıldönümünde anılıyor

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