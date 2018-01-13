Rauf Denktaş vefatının 6'ncı yıldönümünde anılıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın vefatının üzerinden 6 yıl geçti.
Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 44 yıl geçerken, KKTC'nin merhum Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın dünyaya yaptığı açıklama akıllara geldi.
"DÜNYA VE TARİH ÖNÜNDE İLAN EDİYORUZ"
TRT Arşiv'de yer alan görüntülerde; 15 Kasım 1983 yılında Rauf Denktaş KKTC'nin resmen kurulduğunu şu sözlerle tüm dünyaya duyuruyor:
"Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz."
Rauf Denktaş'ın KKTC'yi ilanı VİDEO