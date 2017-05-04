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Raul Castro'nun kızı Küba'nın yeni başkanı olabilir

Küba Devlet Başkanı Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, babasından sonra devlet başkanlığına sürpriz bir isim geleceğini söyledi.

04.05.2017 - 10:46
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Raul Castro'nun kızı Küba'nın yeni başkanı olabilir

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, Şubat ayında görevi bırakıyor.

GÖREVE BAŞKAN YARDIMCISININ GELMESİ BEKLENİYOR

2006'da görevini Küba devriminin lideri Fidel Castro'dan devralan Raul Castro'nun yerine 57 yaşındaki Devlet Başkanı Yardımcısı Miguel Diaz-Canel'in gelmesi bekleniyor.

ANCAK CASTRO'NUN KIZI, KENDİNİ İŞARET ETTİ

Ancak Raul Castro'nun kızı Mariela Castro, konuyla ilgili yaptığı açıklamasıyla okları üzerine çekti:

"Bazen aniden etrafa göz gezdirir ve 'Ne kadar enteresan, ben bu kişiyi hiç düşünmemiştim' dersiniz. Her zaman sürprizler vardır."

Raul Castro'nun kızı Küba'nın yeni başkanı olabilir

Raul Castro'nun kızı Küba'nın yeni başkanı olabilir

Raul Castro'nun kızı Küba'nın yeni başkanı olabilir

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