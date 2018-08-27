Ray Bradbury’den: Yazın Sanatı ve Yaratıcı Yazarlık

Ray Bradbury, korku ve bilim kurgu alanında eserler veren ünlü Amerikalı yazar. Bu kitapta, başyapıtı Fahrenheit 451 ile fırtınalar estiren Bradbury’nun kaleminden yazma sanatının inceliklerini öğreniyoruz.

(Ray Bradbury)

YAZIN SANATI VE YARATICI YAZARLIK

Yazın hayatı boyunca hep uç noktalarda gezen, en güzel ile en çirkini aynı noktada buluşturan ütopik adam Bradbury.

Onu hep Mars’tan getirdiği parçaların üzerinde bulunan garip simgeleriyle tanıdık. Şimdi ise, Badbury, “canavarlar, iskeletler, sirkler, karnavallar, dinozorlar ve Mars” arasındaki bağlantıyı nasıl kurduğunu anlatıyor.

Ve ekliyor: “Her gün en az bin sözcük yazamadığımız bir yaşamdan en fazla ne bekleyebiliriz ki?”

Yazın Sanatı ve Yaratıcı Yazarlık

Ray Bradbury

Çev.: Deniz Kurt

Altıkırkbeş Yay.

S.: 152

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Damla Karakuş

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