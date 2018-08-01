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Raylarda oturup alkol alan kişiye tren çarptı

Adana'da hemzemin geçidi yakınında alkol alan Mustafa Özkaya isimli kişiye tren çarptı.

İHA | 01.08.2018 - 04:22..
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Mustafa Özkaya isimli şahıs, tren rayları üzerine oturup alkol almaya başlayınca, 18 vagonlu trenden kaçamadı. Adana'nın Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir mahallesindeki hemzemin geçidi yakınında meydana geldi.

Raylarda oturup alkol alan kişiye tren çarptı

BİLİNCİ KAPALI

Bir süre burada oturup alkol alan Özkaya, Ceyhan istikametine gitmekte olan treni fark etmedi. Makinistin fren yapmasına rağmen durmayan 18 vagonlu yük treni Özkaya’ya çarptıktan bir süre sonra durabildi.

Ağır yaralanan Özkaya makinistin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan Özkaya’nın ağır yaralandığı ve bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Raylarda oturup alkol alan kişiye tren çarptı


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