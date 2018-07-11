Rayların onarımı sonrasında seferler başladı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 8 Temmuz'da meydana gelen ve 24 kişinin ölümüne yol açan tren faciasının ardından, kaza sonrası kopan ray ve bozulan traversler TCDD yol bakım ekiplerince tamir edildi.

KAZA BÖLGESİNDEN TEMKİNLİ GEÇİLDİ

Dün tamamlanan tamir işlemi sonrası ilk sefer Halkalı'dan dün saat 21.40'ta yola çıkan Bosfor Ekspresi ile başladı. Tren kazasının yaşandığı yerde tedbiren yavaş geçirilen yolcu treni, yaklaşık 1 saat tehirli Edirne'ye ulaştı.

ENKAZ KALDIRMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bugün sabah saatlerinde aynı hattan İstanbul yönüne yük treni geçiş yaptı. Kazanın yaşandığı ve tamir edilen bölgede yavaş seyreden tren, bir süre sonra normal hızına ulaştı.

Devrilen vagonların enkazının bölgeden kaldırılma çalışmalarıyla ilgili planlamaların devam ettiği öğrenildi.