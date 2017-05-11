RC Model Araba nedir

RC Radio Control'ün kısaltmasıdır. Türkiye'de son yıllarda gittikçe popülerleşen RC araçlar radyo sinyalleriyle çalışan araçlardır.

Bu araçlar On-road ve off-road yani yol üzeri ve arazi aracı tipi olmak üzere iki ayrı kola ayrılır.

On-road modellerde sokak tipi (touring) ve yarış tipi (gas on road) modeller mevcuttur.





RC ARAÇLAR VE HOBİ

Çeşitli kitlerle (ayrı ayrı satın alınan parçalar) tıpkı gerçek bir aracı modifiye eder gibi geliştirebileceğiniz bu araçları, ülkemizde belirli tarihlerde düzenlenen etkinliklerde ve yarışlarda kullanabilirsiniz.





MONTAJLAMA

Montajlayarak toplama tipi arabalar ve arazi araçlarını sadece bu konu üzerinde uzmanlaşmış olan hobi dükkanlarında ya da özel siparişle çalışan imalatçı firmalar tarafından edinebilirsiniz. Bu arabaların montajını kendiniz yaparak toparlayip hazır hale getirirsiniz.

MOTORUNDAN LASTİĞİNE KADAR MODİFİYE EDİLEBİLİYOR

Kit modelleri, oyuncaklardan ayıran en önemli özellik araç üzeri oynama yapabilmenizdir. Söz konusu aracı kasasından motorlarına, hatta lastiklerine kadar tuning (modifiye) işlemine sokabilirsiniz.

Bunun için herhangi bir oto sanayide bile modifiye yaptırarak egzoz, motor, kasa değişikliği yapabilirsiniz.





BENZİNLİ VE ELEKTRİKLİ ÇEŞİTLERİ

Rc kit model arabaları güç tahrik tipi olarak ikiye ayrılırlar:

1. Nitro metanol yakıtla çalışan motorlu kit model arabalar (GP = Gas Power, yani benzinli)

2. Akü ile / Elektrik motorlu çalışan kit model arabalar (EP = Electric Power, yani elektrikli)



RC kit modellerin hem benzinli hem de elektriklilerinde kendine özgü ekipmanlar vardır ve bunlar araba şasinin üzerine monte edilerek kullanılmaktadır.

EN HIZLI ARAÇTAN BAŞLAMAYIN

İlk defa bir model araba kullanacaksanız yüksek hızlara ulaşmayan model arabaları tercih etmelisiniz. Bunun sebepleri arasında yüksek hızlarda reflekslerinize bağlı oluşabilecek kontrol kayıpları başta gelmektedir.

Daha düşük hızlarda reflekslerinizi geliştirerek manevra kabiliyetinizi artırmalısınız. Model araba fiyatları yeni başlayanlar için biraz yüksek gelebilir bunun için ikinci el bir arabayla başlamanız acemiliğinizi yenmeniz açısından ve maddi açıdan size katkı sağlayacaktır.

Dünya rekorunun 303 km hız olduğu bu araçların genelde en yüksek hız ortalaması 80 km ile 100 km arasında değişiyor.









TÜRKİYE'DE RC MODEL ARAÇ HOBİSİ

Popülerliği yediden yetmişe geniş bir kitlede giderek artan RC araç hobisi, Türkiye'de özellikle gençler arasında yaygınlaşmış durumda.

Son olarak geçtiğimiz günlerde pop sanatçısı Ebru Polat İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen Paşam Organizasyon'da sahne aldı. Çeşitli RC Model araçların sergilendiği ve yarıştığı organizasyonda aynı zamanda gerçek modifiyeli araçlar da sergilendi.





25 BİN KİŞİLİK ORGANİZASYON

16 ilden 25 bin kişi ve binlerce özel otomobilin katıldığı TR Tuning Fest'in organizatörü Paşam Sezer, 25 bin kişi ve binlerce modifiye araçla 30 bin metrekare alanı doldurmayı başararak adeta görsel şov yaşattı.



Ünlüler geçidine dönen festivalde muhteşem kostümü ve 'Tasa' şarkısıyla Dilara Gürkan, Ebru Polat, Yav He he şarkısıyla hızlı bir çıkış yakalayan genç popçu Yahan, Pal FM ünlü DJ İrfan Aslanhan ve DJ Kaan Gökman muhteşem performanslarıyla 25 bin kişiye unutulmaz anlar yaşattı.

Dev organizasyonda Ebru Polat'ın sahnede evlilik teklifinde bulunan gence destek olduğu anlar da ilgi topladı.

YARIŞ PİSTLERİ VE TÜRKİYE

Ülkemizde özelliklede model araba tutkusunun en yüksek seviyede olduğu İstanbul'da model araba pisti bulunmamaktadır, bu durum rc model hobisinin hala anlaşılamadığı ve ciddiye alınmadığını göstermektedir.

Oysa komşu Balkan ve Avrupa ülkelerinde hemen hemen her semtte bir pist var ve gün geçtikçede sayıları artmaktadır.