Recai Kutan'ın imza gününe Bülent Arınç da katıldı

Milli Görüş hareketinin önemli isimlerinden olan Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan, tutuklu bulunduğu ihtilal dönemlerinde yaşadıklarını "Kirazlıdere Tutukevi Penceresinden 12 Eylül" isimli kitabında anlattı.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen kitabın imza günü gerçekleştirildi. İmza gününe Kutan'ın eski "yol arkadaşı" Bülent Arınç da katıldı.

BÜLENT ARINÇ DA KATILDI

Gerçekleştirilen imza gününe katılanlar arasında Recai Kutan'ın eski dava arkadaşı olan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç da katıldı. Eski günler hakkında sohbet eden Kutan ile sohbet eden Arınç, kitabını imzalattırdı.

Recai Kutan'ın hapishane günlerini ve MSP zamanında Necmettin Erbakan ile yaşadığı o günleri anlatan Kutan, “Evet suçumuz buymuş elhamdülillah. Bunu özellikle bilgilerinize arz ediyorum. Aslında bir yönüyle de savcı bizim ne yapmamız gerektiğini de anlatıyor.” dedi.