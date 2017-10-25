Reçber çifti yeni evleri için servet yatırdı

Eski futbolcu Rüştü Reçber ve güzel eşi Işıl Hanım, Beykoz’dan 10 milyon TL’ye aldıkları havuzlubahçeli, 4 katlı villalarına geçenlerde taşındı.

RÜŞTÜ "PARAYI DÜŞÜNME" DEDİ

Evinin dekorayonuyla kendisi ilgilenen Işıl Reçber, her şeyi yeniledi. Rüştü Reçber eşinin evde her istediği değişikliği yaptırdı, lüks eşyalar için de kesenin ağzını açtı.

YEMEK TAKIMI BİLE 28 BİN TL

Ev için 800 bin TL harcayan Işıl Reçber'in birkaç gün önce de Zorlu’daki ünlü bir mağazadan aldığı yemek takımına 30 bin TL ödediği iddia edildi.



