Eski sevgililer davalık oldu

Çorum Osmancık'ta bir tırda yapılan aramada 35 bin 600 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Reçel kasesi ve masa silah sayıldı

Selim Tekiroğlu, sevgilisinin kafasına masa ve reçel kasesi fırlatarak kendisini öldürmeye teşebbüs ettiğini belirterek şikayetçi oldu.