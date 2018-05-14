Eski sevgililer davalık oldu

Kısa süre önce birlikte yaşamaya başlayan çift, aralarında yaşanan anlaşmazlık sonucu kavga etti. İki sevgili birbirinden şikayetçi olunca karakolluk oldu.
FIRLATILAN EŞYALAR SİLAH KABUL EDİLDİ
Tekiroğlu, kafasına masa ve reçel kasesiyle vurulmasının ardından savcılığa şikayette bulundu. Savcılık genç kadının fırlattığı eşyaları silah olarak kabul etti.
Ölüm tehlikesi yaşadığını belirten Tekiroğlu'nun suçlamalarını kabul etmeyen Uğur ile arasındaki anlaşmazlık mahkeme koridorlarında devam ediyor.
Reçel kasesi ve masa silah sayıldı VİDEO