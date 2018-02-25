taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.522
USD
3,7906
EURO
4,6614
ALTIN
161,93
PETR
67,3100

Recep Akdağ: 28 Şubat'ta çok yürekli insanlar vardı

Başbakan Yardımcısı Akdağ, üniversite ziyaretinde, 28 Şubat döneminde yaşananları öğrencilerle paylaştı.

AA | 25.02.2018 - 06:16..
  1. Haberler
  2. Politika

Akdağ, Atatürk Üniversitesi Kültür Merkezi Mavi Salon'da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Erzurum Şubesince düzenlenen "Gençlerle Başbaşa" programına katıldı.

Konuşmasında, TÜGVA ve benzeri kuruluşlarda yer alan gençlerin geçmişteki gibi Türkiye meselelerine önem veren ve insanların ihtiyaçlarını dert edinen fertler olduğunu söyleyen Akdağ, gençlere nasihatlerde bulundu.

"28 ŞUBAT'TA YÜREKLİ İNSANLAR VARDI"

Recep Akdağ, gençlerin liderlikle ilgili konularda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek almalarını gerektiğini belirtti.

Hayatın her safhasında liderlik sınavıyla karşı karşıya bulunduklarına işaret eden Akdağ, şöyle devam etti:

"Liderlik, otoriter alanlarımızın sınırlarını zorlamaktır. 28 Şubat döneminde çok yürekli insanlar vardı. Üniversitelerde kız arkadaşlarına başörtüsünden dolayı birisi müdahale ettiğinde 'Bir dakika ne oluyor?' diyen yürekli insanlar vardı. Bunları içeri attılar, içeri atmadılarsa bile fişlediler. Biz de o zamanlar üniversitede öğretim üyesi olarak fişlenenler arasındaydık. 14 Mart 2008'de de AK Parti'ye kapatma davası açtıklarında, 71 kişiye siyaset yasağı talep edildiğinde ben de bunlardan birisiydim ama bu, benim için güzel bir öz geçmiş oldu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatın her safhasında liderlik vasfı taşıdığını vurgulayan Akdağ, "Cumhurbaşkanımızın hayatında bakın, şu anda bile sınırları makul şekilde zorluyor. Onun için Türkiye bir yerden bir yerlere geldi. Onun için Türkiye akıntıya kapılan, birtakım büyük devletler ne emrediyorsa yapan ülke olmaktan çıktı." diye konuştu.

Recep Akdağ: 28 Şubat'ta çok yürekli insanlar vardı

 

"28 ŞUBAT, BİR GÜN DEĞİL BİR SÜREÇ"

Akdağ, 28 Şubat sürecine değinerek, şunları söyledi:

"28 Şubat bir gün. Milli Güvenlik Kurulunun o gün vesayet odağı olarak demokrasiyi katlettiği gün ama aslında 28 Şubat bir gün değil, bir süreç. 28 Şubat, 1995 yılında Refah Partisinin (RP) yüzde 21 oy aldığı gün başlıyor. 1996 Haziran ayından 1997 Haziran ayına kadar, arada 28 Şubat Milli Güvenlik Kurulu kararları olmak üzere Türkiye'nin çok karanlık dönemiydi. 28 Şubat seçilmiş hükümete karşı askerlerin başı çektiği, maalesef sermayenin onların goygoyculuğuna soyunduğu, sivil toplum örgütü ya da meslek örgütü adını kendilerine verenlerin destekledikleri kuruluşların, yargıçların, askerlerin verdiği brifinglerde hazır olda durduğu, iş adamların 'yeşil sermaye' diye sınıflandırdığı bir felaket dönemiydi."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Bulgar komünistler, Türk-Yunan krizi çıkartmak istemiş
Bulgaristan'daki komünist dönemine ait arşivlerde, İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'nin kundaklanmasının planlandığı ortaya çıktı.
Muhalefet liderinden Macron'a: O bir diktatör
Farnsa'dfa ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Parti'nin lideri Laurent Wauquiez'in, bir okuldaki konuşmasının kaydı medyaya servis edildi.
Almanya'da anket sonuçları: Irkçı parti AFD ikinci
Aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Partisi'nin, geçen seçimleri ikinci bitiren Sosyal Demokrat Parti'yi (SPD) geçtiği görüldü.
Kremlin: Üçlü zirve Türkiye’de gerçekleşecek
Kremlin Sarayı, Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak üçlü zirvenin Nisan ayında Türkiye’de yapılacağını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

Afrinli Kürtlerden oluşan özel birlik, PKK'ya karşı hazır

147
Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

Mardin’de ’çocuk gelin’ operasyonu

50
Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

Sibirya soğukları Avrupa üzerinden Türkiye'ye geliyor

9
Hikmet Karaman: Bu sonucu hiç beklemiyorduk

Hikmet Karaman: Bu sonucu hiç beklemiyorduk

8
Zırhlı araçlar sürücü olmadan da görev yapabilecek

Zırhlı araçlar sürücü olmadan da görev yapabilecek

14
Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

Hatay'da kaza yapan araç ikiye bölündü

19
Kızılhaç'ta cinsel isitismar skandalı

Kızılhaç'ta cinsel isitismar skandalı

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM