taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.750
USD
3,8236
EURO
4,0678
ALTIN
146,33
PETR
55,4800

Recep Akdağ BBC muhabirine sarı çizmeleriyle cevap verdi

BBC muhabirinin "Saray’da çok fazla altın var" iftirasına bir cevap da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ’dan geldi.

30.01.2017 - 15:53
  1. Haberler
  2. Gündem

Recep Akdağ BBC muhabirine sarı çizmeleriyle cevap verdi

BBC muhabiri Laura Kuenssberg, İngiltere Başbakanı Theresa May’in ziyaretini takip etmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelerek çektiği fotoğrafları, "Erdoğan’ın sarayındayım, çok fazla altın var" ve “Altın asansörlerden hoşlanan bir başka dünya lideri” mesajlarıyla sosyal medyada paylaştı.

"ALTIN ÇİZMELERİMİ GÖRDÜN MÜ?"

Muhabirin attığı tweetlere cevap veren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında hastane inşaatında sarı çizmeleriyle çektirdiği fotoğrafını göstererek, “Altın çizmelerimi gördün mü?” ifadesini kullandı.

Recep Akdağ BBC muhabirine sarı çizmeleriyle cevap verdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

265
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

53
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

33
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

64
Yunan basınında ’Kardak’ paniği

Yunan basınında ’Kardak’ paniği

139
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

120
Mercedes Türk ekonomisine güveniyor

Mercedes Türk ekonomisine güveniyor

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM