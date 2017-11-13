taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8637
EURO
4,5083
ALTIN
158,48
PETR
63,6400

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Irak merkezli deprem hakkında açıklama yaptılar.

13.11.2017 - 00:05
  1. Haberler
  2. İç Haber
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Irak merkezli meydana gelen deprem bizim ülkemizde de hissedildi. Vatandaşlarımıza şunu belirtmek isterim, bizim ülkemizde herhangi bir yıkım söz konusu değil. Can ve mal kaybı yok. Irak bizimle irtibata geçmeden bir şey yapamıyoruz ancak biz hemen hazırlıklarımıza başladık. Yardım talebi bekliyoruz. Eğer talep gelirse hemen yardıma geçeceğiz. AFAD harekete geçti" şeklinde konuştu.

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

 

"İNSANİ YARDIMLAR İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan açıklama yaptı. Kalın, insani yardımlar için harekete geçildiğini belirtti.

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

İlginizi Çekebilir
Yamaç paraşütüyle 2 saat tellerin arasında kaldı
Kahramanmaraş'ta yamaç paraşütüyle atlayış yapan 22 yaşındaki genç, ölümden döndü.
TÜRGEV İstanbul Maratonu'nda koştu
Üniversiteli kızlar adına anlamlı bir koşuda bulunan TÜRGEV'e Hülya Koçyiğit de destek verdi.
Yavru ayılar ballı ekmekle besleniyor
Bursa'da 49 yaşındaki Aynur İbil, barınaktaki yavru ayıları özenle besliyor.
Dumana karşı cihaz icat etti
Van'ın Erciş İlçesi'nde bir kişi, astım hastaları için çok fonksiyonlu dumansız hava cihazı yaptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM