"Son 15 gündür bir aydır ilgili firma gece gündüz çalıştı. Bizim arkadaşlarımız gece gündüz çalıştılar. Avrupa'nın şu anda en mükemmel hastanesini hizmete sokuyoruz" diyen Bakan Akdağ, gazetecilere Mersin Şehir Hastanesi'ni gezdirdi.

5 YILDIZLI OTEL KONFORUNDA

1.300 yataklı hastaneyi basın mensuplarına gezdiren Bakan Akdağ, son derece modern teknolojilerle donatılan hastaneyle ilgili olarak "Hastayı muayene edebileceğimiz 280 odamız var. Her bir odada yaklaşık 35 hasta muayene edebildiğimizi var sayarsak 9 bin, 10 bin hasta sayısını bir günde rahatça karşılayabiliyoruz. Acil servislerimiz de günde 1.500 hasta karşılayabilecek kabiliyette. Dolayısıyla hastanenin günde yaklaşık 12 bin hastayı olumlu şartlarda, her hangi bir tarafta aşırı kalabalık olmaksızın karşılama imkanı var" dedi.

Mersin Şehir Hastanesi 5 yıldızlı otel konforunda

Recep Akdağ şehir hastanelerini anlattı İZLE

HASTAYA ÖZEL TUVALET VE BANYO, VALE HİZMETİ

Diğer yandan hastanenin her odasında hastaya özel tuvalet ve banyo bulunurken, hasta yakınları için de vale hizmeti sunulacak.

SAĞLIK TURİZMİNE KATKIDA BULUNACAK

Hastanelerin Afrika, Orta Doğu, Türki cumhuriyetler ve Avrupa'dan hastaları ağırlayacağını belirten Akdağ, "Burada hem normal tek kişilik odalarımız, hem suit hem de grand suit odalarımız var. Buraları bir taraftan sağlık turizminde kullanabileceğiz ya da Türkiye'de en ihtiyacı olanlara kullanabileceğiz" açıklamasını yaptı.

"REFAKATÇİ YERDE MUKAVVADA YATARDI"

Sağlıkta dönüşümün yeni yüzü olan şehir hastaneleri ile önceki yılları karşılaştıran Bakan Akdağ, "Geçmişte tek kişilik odada aşağı yukarı altı çocuk yatardı. Peki böyle ortamda altı çocuğun refakatçisi annesi ne yapardı? Maalesef yerde, mozaiğin üzerine mukavva sererek yatarlardı. Bu söylediğim tarih çok eski değil. Bundan 15 sene geriye giderseniz Türkiye'deki hastanelerin yüzde 90'ının yatakları bu şekildeydi. Şimdi biz içinde banyosu, tuvaleti olan bir ya da iki yataklı odalar itibariyle yüzde 60'lara neredeyse yaklaştık. Bu sene yüzde 60'ı kamu hastanelerinde temin edeceğiz. İnşallah 2023 hedefleri kapsamında 2020 yılına kadar bütün yataklarımızı tek yataklı, nadiren kalabalık zamanlarda iki yataklı odalara dönüştürmüş oluyoruz" dedi.

"29 HASTANE DAHA AÇILACAK"

Entegre hastanelerin vatandaşın hizmetine açılmaya devam edeceğini söyleyen Bakan Akdağ "Kamu-özel ortaklığıyla yaptıracaklarımızın sayısı şu an 29. Önümüzdeki yıllarda artabilir. Kamu-özel ortaklığıyla yaptırılacak hastanelerde toplam 41 bin yatağımız olacak. Bizim planlamamızda Sağlık Bakanlığına, kamuya ait yaklaşık 130 bin yatak planlıyoruz" dedi.

MERSİN ŞEHİR HASTANESİ SON TEKNOLOJİK CİHAZLARLA DONATILDI

Mersin Şehir Hastanesi'nin dünya standartları üzerinde hizmet vereceğini söyleyen Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi şunları söyledi:

"370 bin metrekare kapalı alana kurulu olan Mersin Şehir Hastanesi, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük hastanesi konumunda. Günlük 12 bin poliklinik hastası kapasiteli olacak. Hastanemizde MR-CT-PET CT- Gama Kamera - Anjio Spect- Mamografi Ultrason- Kemik Dansimetre - Linac - Brakiterapi - Dijital Patoloji gibi son teknolojik cihazlar bulunuyor. Ayrıca 30 yataklı diyaliz merkezi ve 50 yataklı kemoterapi merkezimiz de mevcut. Minimum 5 bin sağlık personeli olacak"