taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.135
USD
3,5369
EURO
3,9697
ALTIN
143,40
PETR
49,5200

Recep Akdağ: Sigara paketleri düz olacak

Akdağ, TBMM Genel Kurulunda, sözlü soruları yanıtlarken sigara ile mücadeleye değindi.

02.06.2017 - 11:57
  1. Haberler
  2. Sağlık

S

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kapalı mekanlarda sigara içilmesiyle ilgili bugüne kadar 16 milyon denetim yaptıklarını, 190 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

SİGARAYLA MÜCADELEDE TÜRKİYE ŞAMPİYON

Sigaraya mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün Türkiye'yi şampiyon ilan ettiğini ve üst üste ödüller verdiğini belirten Akdağ, şunları söyledi:

"Denetim faaliyetlerimizi yedi gün yirmi dört saat esasına göre sürdürüyoruz. Kapalı mekanlarda tütün kullanımıyla alakalı olarak bugüne kadar 16 milyon denetim yaptık, yaklaşık 190 milyon Türk lirası idari para cezası uyguladık. Bir taraftan sigarayı bıraktırma hattımız 171 var. Bu hususta yardım isteyen bütün vatandaşlarımız 171 numaralı hattı aramalılar. Bu hattan aldıkları desteği bir taraftan da sigarayı bırakma polikliniklerinde devam ettireceklerdir. Danışma hattımıza, kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 25 milyon çağrı girişi olmuştur. Sigara bırakma polikliniklerimizde de 2 milyon civarında vatandaşımıza hizmet ettik.

2 YILDA 2 PUAN DÜŞÜŞ SAĞLANDI

Bütün bunlar 2008 ile 2012 arasında sigara içme oranlarında ciddi bir düşüş sağladı. Maalesef 2012 ile 2014 arasında sigara içme oranları yine yükseldi. TÜİK'in 2016'da yaptığı yeni araştırmalar şunu gösteriyor: 2014 yılından 2016 yılına kadar geçen iki yıllık süre zarfında yine sigara içme oranlarını düşürmeyi başardık. Yani bu husustaki eğilim olumluya doğru döndü. 2014 yılında 15 yaş ve üzeri tütün kullanım oranı yüzde 32,5 iken 2016 yılında bu yüzde 30,5'e düştü, 2 puan aşağıya indi.

SİGARA PAKETLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye, gerçekten sigaranın çok fazla içildiği bir ülke. Bu hususta önümüzdeki günlerde ciddi yeni tedbirlerimiz olacak. Bir taraftan denetimleri güçlendirirken öbür taraftan düz pakete geçmek için sizlere bir madde getireceğiz. Bunlarla beraber sigara kutularının marketlerde, bakkallarda, raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddeleri de getireceğiz. Bütün bu hususlarda yüce Meclisimizin daha önce olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğinden eminim.

Sigarının tek tek satılmasının da çok büyük cezası var. Hapis cezası var çocuklara sigara satmanın.

MÜCADELEYİ KAZANMAMIZ ŞART

Geleceğimiz açısından sigara mücadelesini kazanmamız şart. Eğer sigara, şişmanlık ve hareketsizlik mücadelesini kazanamazsak Türkiye'nin bir sağlık geleceği olmaz."

İlginizi Çekebilir
Ramazan'da kolesterol seviyenizi bu 10 besinle dengeleyin
Doç. Dr. Yelda Tayyareci, ramazan ayında kolesterol seviyesini dengede tutmaya yarayan besinleri anlattı.
Evde diş macunu nasıl yapılır
Hazır diş macunu kullanmak istemiyorsanız evinizde basit bir şekilde kendi diş macununuzu yapabilirsiniz.
Vücudu zehirden arındıran yiyecek
Türk mutfağının sevilen bakliyatlarından nohut, kanser başta olmak üzere birçok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevi görüyor.
Yatmadan önce telefona bakmak hasta ediyor
Yatmadan önce telefona bakma alışkanlığının sağlığa bir çok zararı bulunuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

TMMOB kanununda değişiklik yapılacak

208
Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

Şehit Aydoğan Aydın'dan geriye kalan fotoğraf

86
Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

Şehitlere hakaret mesajlarının ardından gözaltına alındı

433
Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

Kırmızı fularlı teröristin annesi konuştu

461
George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

George Soros Avrupa Birliği'ni uyardı

49
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit generalin yazdığı şiiri okudu

56
FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

FBI yetkilileri FETÖ'cülerin iftar yemeğine katıldı

138
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM