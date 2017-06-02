Recep Akdağ: Sigara paketleri düz olacak

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, kapalı mekanlarda sigara içilmesiyle ilgili bugüne kadar 16 milyon denetim yaptıklarını, 190 milyon lira idari para cezası uyguladıklarını bildirdi.

SİGARAYLA MÜCADELEDE TÜRKİYE ŞAMPİYON

Sigaraya mücadelede Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün Türkiye'yi şampiyon ilan ettiğini ve üst üste ödüller verdiğini belirten Akdağ, şunları söyledi:

"Denetim faaliyetlerimizi yedi gün yirmi dört saat esasına göre sürdürüyoruz. Kapalı mekanlarda tütün kullanımıyla alakalı olarak bugüne kadar 16 milyon denetim yaptık, yaklaşık 190 milyon Türk lirası idari para cezası uyguladık. Bir taraftan sigarayı bıraktırma hattımız 171 var. Bu hususta yardım isteyen bütün vatandaşlarımız 171 numaralı hattı aramalılar. Bu hattan aldıkları desteği bir taraftan da sigarayı bırakma polikliniklerinde devam ettireceklerdir. Danışma hattımıza, kurulduğu 2010 yılından bugüne kadar yaklaşık 25 milyon çağrı girişi olmuştur. Sigara bırakma polikliniklerimizde de 2 milyon civarında vatandaşımıza hizmet ettik.

2 YILDA 2 PUAN DÜŞÜŞ SAĞLANDI

Bütün bunlar 2008 ile 2012 arasında sigara içme oranlarında ciddi bir düşüş sağladı. Maalesef 2012 ile 2014 arasında sigara içme oranları yine yükseldi. TÜİK'in 2016'da yaptığı yeni araştırmalar şunu gösteriyor: 2014 yılından 2016 yılına kadar geçen iki yıllık süre zarfında yine sigara içme oranlarını düşürmeyi başardık. Yani bu husustaki eğilim olumluya doğru döndü. 2014 yılında 15 yaş ve üzeri tütün kullanım oranı yüzde 32,5 iken 2016 yılında bu yüzde 30,5'e düştü, 2 puan aşağıya indi.

SİGARA PAKETLERİ DEĞİŞECEK

Türkiye, gerçekten sigaranın çok fazla içildiği bir ülke. Bu hususta önümüzdeki günlerde ciddi yeni tedbirlerimiz olacak. Bir taraftan denetimleri güçlendirirken öbür taraftan düz pakete geçmek için sizlere bir madde getireceğiz. Bunlarla beraber sigara kutularının marketlerde, bakkallarda, raflarda görünmemesini sağlayacak kanun maddeleri de getireceğiz. Bütün bu hususlarda yüce Meclisimizin daha önce olduğu gibi bundan sonra da destek vereceğinden eminim.

Sigarının tek tek satılmasının da çok büyük cezası var. Hapis cezası var çocuklara sigara satmanın.

MÜCADELEYİ KAZANMAMIZ ŞART

Geleceğimiz açısından sigara mücadelesini kazanmamız şart. Eğer sigara, şişmanlık ve hareketsizlik mücadelesini kazanamazsak Türkiye'nin bir sağlık geleceği olmaz."