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Recep Akdağ'dan sağlık teknolojileriyle ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, 2016 yılı değerlendirme toplantısında konuştu..

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 13:15
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Recep Akdağ'dan sağlık teknolojileriyle ilgili açıklama

2017 yılında vatandaşların sağlığı için kritik adımlar atılacağını belirten Bakan Akdağ, Erzurum'a yapılan Şehir Hastanesi'nin bölgeye ve çevre illere büyük sağlık hizmeti vereceğine değindi.

ERZURUM VE ÇEVRE İLLERE HİZMET VEREN SAĞLIK KOMPLEKSİ

Bu projeyle Erzurum, bir taraftan bölgeye hizmet veren sağlık kompleksine sahip olacak, öbür taraftan da sağlık turizminin geliştiği çevre illerden gelen insanlarında hizmet alabileceği bir bölge olarak gelişecek..

"SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMLARININ İKİNCİ FAZINA BAŞLIYORUZ"

Bakan Akdağ, konuyla ilgili şunları söyledi: "Sağlıkta dönüşüm programının ikinci fazına başlıyoruz. Bunun çalışmalarını son 3 aydır çok yoğun biçimde yürütüyoruz. Sahada bütün şehirlerimizi örnek olarak temsil edilebilecek şehirlerde ciddi bi çalışma yaptık.

"MART AYINA KADAR BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Şimdi politika laboratuvarları kurduk. Konunun paydaşlarını topluyoruz, konunun özelliğine göre 1-2 hafta yoğun şekilde çalışıyoruz. Mart ayına kadar bitirmiş olacağız"Recep Akdağ'dan sağlık teknolojileriyle ilgili açıklama

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