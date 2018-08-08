Recep Emre Yılmaz'ı şehit eden teröristler öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Van'ın Gürpınar ile Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde jandarma birlikleri tarafından düzenlenen operasyonlarda bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5'e ulaştı.

YILMAZ'IN KANI YERDE KALMADI

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ölü ele geçirilen 2 teröristin, 3 Ağustos'ta aynı bölgede polis özel harekat (PÖH) birliklerine yapılan EYP’li saldırıyı gerçekleştiren teröristlerolduğu tespit edildi.

EYP’li saldırıda özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz şehit olmuş, 10 polis de yaralanmıştı.