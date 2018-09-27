Recep Ercan Keskin hakkında şok iddialar

Hayali ihracat, akaryakıt kaçakçılığı, resmi evrakta sahtecilik gibi suçlardan aranan, piyasayı milyonlarca lira değerinde dolandıran sonra da kayıplara karışan Recep Ercan Keskin hakkında birbiri ardına iddialar gelmeye devam ediyor.

Son iddia Keskin'in, yalısında bakıcıya tecavüz ettiğine yönelik. İddianın sahibi ise bizzat yalıda görev yapan bakıcının kendisi.

BAKICI, TECAVÜZ İDDİASIYLA SAVCILIĞA BAŞVURDU

Keskin’in lüks yalısında, iki çocuğuna bakıcılık yapan kadın, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığına bir başvuruda bulundu. Çocuk gelişim uzmanı kadın, Keskin’in kendisine iki ayrı kez tecavüz girişiminde bulunduğunu anlattı.

Mağdur sıfatı ile savcıya ifade veren bir çocuk annesi kadın, Keskin’in Alman eşi J. P. ile, çocukların bakımı için anlaştığını anlattı. İfadeye göre genç kadın J. P. ile geçen 30 Haziran günü anlaştı ve Kanlıca’daki lüks malikanede yaşamaya başladı.

SAHTE İSİMLERLE OTELLERDE KALIYORDU

Genç kadın ifadesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Keskin’in sahte isimlerle otellerde kaldığını belirtti. İfadeye göre Keskin’in kaldığı otellerden biri Beşiktaş’ta yer alan ünlü bir otel. Bakıcı kadın, Keskin’in kaldığı otele bir gün, Keskin’in iki çocuğunu görmesi için kendisinin de gittiğini belirtti.

GELDİĞİNDE SARHOŞTU

Genç kadının yaşadığını korkunç olay ise, ifadeye göre 21 Temmuz 2018. Kadın, odasında uyuduğu esnada, güvenlik görevlisinin kendisini telefonla aradığını ve Keskin’in geldiğini belirterek kapıyı açmasını söyledi. Genç kadın ifadesinde, kapıyı açtığını Keskin’in içeri girmesini sağladığını belirtti. Genç kadın ifadesinde Keskin’in o esnada sarhoş olduğunu, yalpaladığını anlattı. Kadın, Keskin’in, elinde bulunan çantayı kendisine uzattığını, bu esnada kendisine dokunmak istediğini hissettiğini anlattı.

İKİ GÜN ARA İLE ODAMA GELDİ

Genç kadın, kapıyı açtıktan sonra hemen odasına gittiğini anlatıyor. Genç kadın ifadesinin devamında benzer bir olayın ise 22 Temmuz gecesi yaşandığını anlattı. Kadının ifadesine göre, saat 00.30 sıralarında yine güvenlik görevlisinin kendisini aradığını anlattı. Kadın ifadesinin devamında, kapıyı açar açmaz Keskin’i görmeden odasına döndüğünü anlattı.

KAPIYIA OMZU İLE VURARAK AÇTI

Kadın ifadesinde, odasına geçtikten 5 dakika sonra Keskin’in kapısına geldiğini ve kapıya omzu ile vurarak içeri girdiğini anlattı. Keskin’in içeri girdiği sırada yarı çıplak olduğunu eli ile kendisinin ağzını kapatarak tecavüz girişiminde bulunduğunu kaydetti.

HİZMETÇİNİN ODASINDA KALDIM

Genç kadın, Keskin’i odadan çıkardıktan sonra, eşi J.’nin de yanlarına geldiğini belirterek ikilinin yabancı bir dilde konuştuklarını kaydetti. Genç kadın, yaşanan bu olaydan 30 dakika sonra, yalının müştemilatında çalışan A. isimli hizmetçiyi arayarak yanına gittiğini anlattı.

YAŞANANLARI ANLATTIM EŞİ AĞLADI

Genç kadın, olayın yaşandığı gecenin sabahında Keskin’in, kendisini, J.’ye ait 0530’lu numaradan aradığını belirterek kendisinden özür dilediğini kaydetti. Genç kadın, yaşadıklarını J.’ye anlattıktan sonra Keskin’in eşi J.’nin de ağladığını kaydederek Keskin hakkında şikayetçi olduğunu kaydetti.