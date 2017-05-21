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Recep Tayyip Erdoğan yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 998 gün sonra yeniden AK Parti'nin Genel Başkanı oldu.
21.05.2017 - 18:06
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Cumhurbaşkanı teşekkür konuşması yapıyor
Detaylar gelecek...
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