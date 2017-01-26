Redmi Note 4 satış rekoru kırdı

iPhone'a Android cephesinden yeni rakip geldi. Redmi Note 4, 5 dakika içerisinde 250 bin adet satarak tükendi.
HİNDİSTAN TARİHİNİN EN HIZLI TELEFON SATIŞI
Bu satış rakamı bir rekor niteliğinde zira 5 dakikada 250 bin satan cihaz Hindistan tarihinin en hızlı telefon satışı olarak kayda geçti.
SATIŞ REKORU KIRAN TELEFONUN ÖZELLİKLERİ
* 5.5 inç Full HD IPS ekran
* Qualcomm Snapdragon 625 işlemci
* Adreno 506 grafik işlemci
* 32 GB depolama alanı
* 13 MP arka ve 5 MP ön kamera
* 4100 mAh batarya
* Micro sd kart desteği
* Hi-Fi ses desteği
* Telefon 190 dolar fiyat etiketine sahip.