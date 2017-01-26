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Redmi Note 4 satış rekoru kırdı

Redmi Note 4 satışa çıktıktan 5 dakika sonra 250 bin adet satarak tükendi.

26.01.2017 - 11:29
  1. Haberler
  2. Teknoloji

iPhone'a Android cephesinden yeni rakip geldi. Redmi Note 4, 5 dakika içerisinde 250 bin adet satarak tükendi.

HİNDİSTAN TARİHİNİN EN HIZLI TELEFON SATIŞI

Bu satış rakamı bir rekor niteliğinde zira 5 dakikada 250 bin satan cihaz Hindistan tarihinin en hızlı telefon satışı olarak kayda geçti.

Redmi Note 4 satış rekoru kırdı

SATIŞ REKORU KIRAN TELEFONUN ÖZELLİKLERİ

* 5.5 inç Full HD IPS ekran

* Qualcomm Snapdragon 625 işlemci

* Adreno 506 grafik işlemci

* 32 GB depolama alanı

* 13 MP arka ve 5 MP ön kamera

Redmi Note 4 satış rekoru kırdı

* 4100 mAh batarya

* Micro sd kart desteği

* Hi-Fi ses desteği

* Telefon 190 dolar fiyat etiketine sahip.Redmi Note 4 satış rekoru kırdı

Redmi Note 4 satış rekoru kırdı

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