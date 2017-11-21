taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.912
USD
3,9294
EURO
4,6127
ALTIN
161,68
PETR
62,2600

Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık

Mısır yönetimi, Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün daha açık tutma kararı aldı.

21.11.2017 - 06:52
  1. Haberler
  2. Dünya

Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık

Filistin Sivil İşler Bakanlığından Enformasyon Müdürü Muhammed el-Mukadime, kapının 23 Kasım Perşembe akşamına kadar açık kalacağını ifade etti.

Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.

HAMAS VE FETİH ARASINDA UZLAŞMA

Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, 1 Kasım itibarıyla tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını, hükümetin Refah Sınır Kapısı'ndaki görevine 15 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.

İlginizi Çekebilir
Birleşmiş Milletler'den Libya'da köle pazarı tepkisi
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrikalı göçmenlerin köle olarak satıldığı iddialarına ilişkin videolar için "dehşet verici" dedi.
Nijerya'da çiftçilere saldırı
Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Borno Eyaleti'nde 6 çiftçi kaçırılarak öldürüldü.
Tillerson: Kuzey Kore'de diplomasi için hala ümitliyiz
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'nin ABD tarafından "teröre destek veren ülkeler" listesine alınmasını değerlendirdi.
Latin Amerika'da oto hırsızlarına büyük operasyon
Kolombiya ve bazı Latin Amerika ülkelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 334 oto hırsızı yakalandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

Beyaz TV önünde Rasim Ozan Kütahyalı protestosu

41
İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Tavecchio istifa etti

36
Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

Koreli Ayla'dan gazi babasına ziyaret

11
Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın: NATO skandalı soruşturulmalı

14
Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

Trump'ın Rusya ile gizli ilişkisi doğrulanamadı

6
İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

İspanya: Filistin Devleti'ni tanıyabiliriz

6
Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

Japonya'da ABD askerlerinin çıkardığı olaylar artıyor

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM