Refah Sınır Kapısı 3 gün daha açık

Filistin Sivil İşler Bakanlığından Enformasyon Müdürü Muhammed el-Mukadime, kapının 23 Kasım Perşembe akşamına kadar açık kalacağını ifade etti.

Mısır, 10 yıl aradan sonra bu ayın başında Filistin yönetiminin idaresine geçen Gazze'deki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için çift yönlü geçişlere açmıştı.

HAMAS VE FETİH ARASINDA UZLAŞMA

Hamas ile Fetih heyetleri Mısır'ın başkenti Kahire'deki müzakereler kapsamında 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitiren "uzlaşı anlaşmasını" imzalamıştı. Anlaşmayla Filistin Ulusal Uzlaşı Hükümeti'nin en geç 1 Aralık tarihine kadar Gazze'deki tüm görevlerini Batı Şeria'da olduğu gibi yerine getirmesi planlanıyor.

Filistin Bayındırlık ve İskan Bakanı Mufid Hasayine, 1 Kasım itibarıyla tüm sınır kapılarını Hamas'tan devraldıklarını, hükümetin Refah Sınır Kapısı'ndaki görevine 15 Kasım'da başlayacağını açıklamıştı.



