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Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

İsrail ambargosu altındaki Gazze'nin Refah Sınır Kapısı 4 gün çift yönlü olarak açılacak.

İHA | 21.02.2018 - 00:08..
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Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı, Kahire'deki Filistin Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; Çarşamba gününden itibaren 4 gün süreyle açacağı belirtildi.

MISIR'DAN AÇIKLAMA GELMEDİ

Mısır yönetiminden kapının açılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Mısır tarafında yaklaşık 10 gündür mahsur kalan 69 kişinin geçişi için dün kapı kısa süreliğine açılmıştı.

Refah Sınır Kapısı 4 gün açık kalacak

2007'DE İSRAİL KAPATTI

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor. Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah sınır kapısını neredeyse tamamen kapalı tutuyor.

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