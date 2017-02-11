Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı

Süleyman Soylu güven ve huzur uygulamasını koordine etti

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Cumhuriyet'ten çarpıtma: Cemevini yaktılar

Erzincan'daki Gani Efendi Köyü'nde bulunan cemevine ait kütüphanede yangın çıktı. Cumhuriyet ise bunu bir saldırı olarak duyurdu.