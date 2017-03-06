1 Altın Putin portreli Nokia 3310 satışa çıkıyor Yenilenen özellikleriyle tekrar piyasaya sunulan Nokia 3310, 'Altın Putin Portreli' yepyeni serisiyle satılmaya hazırlanıyor.

2 Son 1 yılda denizlerde 37 bin kaçak yakalandı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, insan kaçakçılığına yönelik yürüttüğü çalışmalarda 37 bin 130 kaçak yakaladı.

3 Google'a Türkiye'de soruşturma açıldı Rekabet Kurulu, Google hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

4 Trabzonspor'da Burak-Selçuk heyecanı Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın, Selçuk İnan ve Burak Yılmaz ile görüştüğü, iki futbolcuyu da ikna ettiği öğrenildi.

5 Refah Sınır Kapısı geçici olarak açıldı Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki sınır kapısı, "acil durumlar" için üç gün boyunca açık kalacak

6 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündeme ilişkin açıklamalar Milletvekili sayısının artırılmasını komedi olarak nitelendiren CHP Lideri, bunun yerine seçim barajını kaldırılması gerektiğini söyledi.