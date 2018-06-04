Refah Sınır Kapısı'nda teknik arıza: Geçişler durdu

Refah Sınır Kapısı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır tarafındaki iletişim kablolarında meydana gelen arıza nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın çift yönlü geçişlere kapatıldığı aktarıldı.

AÇILACAĞI TARİH BELİRTİLMEDİ

Açıklamada, sınır kapısının kapalı kalacağı süre belirtilmezken, vatandaşların yeni gelişmeleri öğrenmek için Refah Sınır Kapısı'nın resmi sayfasını takip edebileceği kaydedildi.

İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 12 Mayıs'ta "insani durumlar" için 4 günlüğüne çift yönlü geçişlere açan Mısır yönetimi, 18 Mayıs'ta da sınır kapısının "bölge sakinlerinin sıkıntılarını hafifletmek" amacıyla ramazan ayı boyunca açık kalacağını duyurmuştu.

7 SINIR KAPISINDAN 6'SI İSRAİL KONTROLÜNDE

Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer 2 kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının işgal altındaki Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor. Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapıları çeşitli gerekçelerle sık sık kapatılıyor.

Mısır yönetimi de 2013'te gerçekleşen askeri darbenin ardından Refah Sınır Kapısı'nı neredeyse tamamen kapalı tutuyor.