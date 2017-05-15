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Refakatçiden kadın doktora taciz

İstanbul'da bir hastanede yatan yakınına refakat eden Murat Ç., orada gördüğü Yrd. Doç. Dr. Anita K.'yi taciz etti.

15.05.2017 - 08:48
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FF

Anita K.'nin şikâyeti üzerine Murat Ç. hakkında dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şöyle gelişti:

HEM SÖZLÜ HEM FİİLİ TACİZ

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, Şüpheli Murat Ç., bir yakınına refakatçi olmak için gittiği hastanede Yrd. Doç. Dr. Anita K.'yi görerek kendisine ilgi duymaya başladı. Çeşitli yerlerde sürekli takip etmeye başladığı Anita K.'ye karşı sözlü ve fiili müdahalelerde bulunan Murat Ç., iş çıkışı markete giren Anita K.'ye elinde taşıdığı torbaları çekerek 'Ne olur ben taşıyayım' diyerek tacizde bulundu. Anita K. rahatsızlığını dile getirse de peşini bırakmayan ve sürekli kendisini sosyal medya üzerinden 'Yalvarıyorum arkadaşlık isteğimi kabul et, senden çok hoşlanıyorum, çok güzelsin' diyerek rahatsız eden Murat Ç.'yi savcılığa şikâyet etti.

"ZİNCİRLEME CİNSEL TACİZ"

İddianamede "Atılan bu mesajlar ve paylaşımlar göz önüne alındığında şüpheli Murat Ç.'nin ısrarlı takip eyleminin cinsel amaçla işlendiğinin değerlendirildiği" kaydedildi. Murat Ç. ifadesinde Anita K.'yi her gün takip ettiğini ve ona aşık olduğu için görmeye gittiğini, sosyal medyadan mesajlar gönderdiğini belirtti. Murat Ç. hakkında 'zincirleme cinsel taciz' suçu kapsamında ceza talep edildi.

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