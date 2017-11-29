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Refakatçinin felç bıraktığı doktor mesleğine döndü

İstanbul'da silahlı saldırı sonucu vücudu yüzde 90 felçli kalan Prof. Dr. Necati Yenice, memleketi Şanlıurfa'da mesleğine devam ediyor.

AA | 29.11.2017 - 12:56..
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Harran Üniversitesi (HRÜ) Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bölüm Başkanı 58 yaşındaki Prof. Dr. Yenice, 10 yıl önce eşini kaybeden bir hasta yakınının Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki silahlı saldırısı nedeniyle ağır yaralandığını ve 4 ay komada kaldığını belirtti.

Refakatçinin felç bıraktığı doktor mesleğine döndü

3 YIL SÜREN TEDAVİ SONRASI MESLEĞİNE DÖNDÜ

Yaklaşık 3 yıl süren tedavisinin ardından mesleğine devam etmek istediğini ve memleketi Şanlıurfa'ya döndüğünü anlatan Yenice, Harran Üniversitesi'ne yaptığı müracaatın kabul edilmesiyle birlikte mesleğini 2010 yılından itibaren yeniden icra etme imkanı bulduğunu söyledi.

"İNANCIM VE İDEALLERİM BENİ AYAKTA TUTUYOR"

Necati Yenice, "Komadan çıkar çıkmaz HRÜ'ye dosyamı gönderdim. Psikolojik olarak insan tabii ki sarsılır ancak ben kadere inanıyorum, ne yazılmışsa o olur. Biz yaratılmadan başımıza gelecek olayların yazılı olduğuna inanıyorum. Beni önce inancım, ardından da ideallerim ayakta tutarak bugünlere kadar getirdi." diye konuştu.

Yenice, o dönem sağlıkçılara yönelik şiddetin tırmandığını, Samsun'da bir doktorun hayatını kaybettiğini, İzmir'de ise yine bir doktorun saldırı nedeniyle felç kaldığına dikkati çekti.

Refakatçinin felç bıraktığı doktor mesleğine döndü

"YÜZDE 99 İYİLEŞTİM"

Bir taraftan hastalarına şifa dağıtan, diğer taraftan da yeni doktorların yetişmesi için ders veren Prof. Dr. Yenice, sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini, öğrencilerinin ve hastalarının ise sağlığına kavuşmasında en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Saldırı nedeniyle sağ tarafındaki kısmı felç oranının yüksek olduğuna dikkati çeken Yenice, "Saldırının izlerinin yüzde 99'u geçmiş durumda, sadece kolumda birazcık kuvvet kaybı var onun dışında her şey gayet iyi. Ben buraya geldiğim dönemde çok kötüydüm ancak yüzde 10 düzelme vardı. Peygamberler şehri ve hastalarım sağlık açısından bana daha iyi geldi." şeklinde konuştu.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için vatandaşın daha fazla bilinçlendirilmesini isteyen Prof. Necati Yenice, yasal tedbirlerin ise daha çok caydırıcı hale getirilmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Refakatçinin felç bıraktığı doktor mesleğine döndü

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