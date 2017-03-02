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Referandum anketinde EVET oyları önde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan son referandum anketinde EVET oylarının yüzde 58'e kadar çıktığı görüldü.

02.03.2017 - 08:54
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Türkiye, Cumhurbaşkanlığı sistemini getirecek anayasa değişikliği için 16 Nisan'da sandık başına gidiyor.

Siyasi partiler referandum çalışmalarına devam ederken, sandık için anketler de yapılıyor. Bu kapsamda yapılan anketler, AK Parti MYKY'da değerlendirildi.

EVET DİYENLER YÜZDE 58

Türkiye gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile paylaşılan en son anketlere göre referandumda hayır oyu kullanacağını söyleyenlerin oranı yüzde 35, evet diyeceklerin oranı ise yüzde 47. Kararsızlar dağıtıldığında bu rakam en düşük yüzde 53, en yüksek ise 58’e yaklaştı.

Referandum anketinde EVET oyları önde

ERDOĞAN VE YILDIRIM'IN SAHAYA İNMESİ

Erdoğan ile Yıldırım’ın sahaya inmesiyle evet oylarının arttı. Bunun nedeni yüzde 18-20’ler civarında olan kararsızların ‘Evet’e yönelmesinden kaynaklanıyor. MHP tabanında ‘Evet’e doğru yavaş bir yönelişim var. Şimdilik ‘Hayır’ oylarında herhangi bir değişiklik gözlemlenmedi.

Referandum anketinde EVET oyları önde

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