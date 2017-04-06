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Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

TRT'de yayınlanan Referandum Rehberi, reyting sıralamalarında birçok dizi ve haber bültenini geride bırakarak 8. sırada yer aldı.

06.04.2017 - 11:31
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Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Referandum Rehberi adlı programda, değişiklik önerisi sunulan 18 madde değerlendiriliyor.

İZLEYEN KARARINI VERİYOR

Maddelerin tek tek ele alındığı; uzman görüşlerine ve sokak röportajlarına yer verilen program, kafalardaki soru işaretlerini yok ediyor.

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi - Tek adamlık iddaları İZLE

TEK ADAMLIK  BÖLÜMÜ

Referandum Rehberi'nin yayınlanan son bölümünde ise "Tek adamlık" eleştirileri değerlendirildi.

DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI

TRT 1'de yayınlanan program, milyonlarca liralık projeleri geride bırakarak reyting sıralamasında 8. sırada yer aldı.

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

VATANDAŞ NE DİYOR

Referandum Rehberi'nin daha önce yayınlanan bölümlerinde her madde tek tek ele alınmıştı. Değişiklikle ilgili bilgi dolu bölümlerde, sokak röportajlarıyla halkın nabzı tutuldu.

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

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