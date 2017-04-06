Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

TRT ekranlarında izleyiciyle buluşan Referandum Rehberi adlı programda, değişiklik önerisi sunulan 18 madde değerlendiriliyor.
İZLEYEN KARARINI VERİYOR
Maddelerin tek tek ele alındığı; uzman görüşlerine ve sokak röportajlarına yer verilen program, kafalardaki soru işaretlerini yok ediyor.
Referandum Rehberi - Tek adamlık iddaları İZLE
TEK ADAMLIK BÖLÜMÜ
Referandum Rehberi'nin yayınlanan son bölümünde ise "Tek adamlık" eleştirileri değerlendirildi.
DİZİLERİ GERİDE BIRAKTI
TRT 1'de yayınlanan program, milyonlarca liralık projeleri geride bırakarak reyting sıralamasında 8. sırada yer aldı.
VATANDAŞ NE DİYOR
Referandum Rehberi'nin daha önce yayınlanan bölümlerinde her madde tek tek ele alınmıştı. Değişiklikle ilgili bilgi dolu bölümlerde, sokak röportajlarıyla halkın nabzı tutuldu.