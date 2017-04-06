Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Başbakan Binali Yıldırım bakan olduğu dönemde Cumhurbaşkanı ve Başbakanın farklı kararlar almasıyla yaşadığı sorunu anlattı.

6

Mesut Özil'li Arsenal'den net galibiyet

Premier Lig'de Arsenal, Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in bir gol, bir de asist yaptığı maçta West Ham United'ı 3-0 mağlup etti.