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Referandum sonrası döviz

Referandum sonrası belirsizliklerin sona ermesinin etkisiyle düşen dolar ve euro, yönünü yeniden yukarıya döndürdü.

17.04.2017 - 08:41
  1. Haberler
  2. Ekonomi

döviz

Referandumdan yüzde 51.4 evet çıkmasıyla, "yeni bir seçim olasılığının gündemden düştüğü" algısıyla, geçen haftayı 3.70 lira dolayında kapatan dolar yeni haftaya 3.63 - 3.64 lira ve geçen hafta son gününde 3.90 lira dolayında işlem gören euro da 3.86 - 3.87 lira aralığında başladı.

DOLAR YENİDEN YÖNÜNÜ YUKARIYA ÇEVİRDİ

Ancak, kısa sürede dolar keskin bir toparlanma ile 3.68 lirayı, euro da 3.90 lirayı terst etti.

Piyasalarda gözler Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı/ Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Birimi (AGİT/ DKİHB) tarafından oluşturulan Sınırlı Referandum Gözlem Heyeti'nin (SSGH) bugün yapacağı açıklamaya çevrildi. Piyasa analistlerine göre, referandum sonuçlarına ilişkin tartışmalar nedeniyle, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinden 23 parlamenter ve görevli, AGİT/DKİHB’den 40 uzun dönemli gözlemci ve 63 uzman görevli olmak üzere 26 ülkeden gözlemcinin bugün 15.00’de yapacağı açıklama izlenecek. Analistlere göre, referandum sürecinde ilişkilerin gerildiği Avrupa Birliği'nden (AB) gelecek açıklamaların da piyasalarda etkili olabilecek.

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