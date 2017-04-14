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Referandum sonuçları 2017 canlı izle (Ensonhaber)

İl il referandum sonuçları 2017, referandum sonuçları canlı izle, illere göre referandum sonuçları, illere göre evet hayır tercihleri,

14.04.2017 - 17:22
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Vatandaşlar şimdiden 16 Nisan Pazar günü yapılacak referandum sonuçlarını merak etmeye başladılar. İşte bu tarihi günde ensonhaber.com'dan Türkiye Geneli 2017 referandum sonuçlarına detaylı olarak ulaşabileceksiniz.

Referandum sonuçları 2017 canlı izle (Ensonhaber)

Referandum sonuçları hakkında çıkan tüm haberler sitemizde olacaktır. Referandum sonuçları 2017, evet hayır tercihleri, il il referandum sonuçları canlı olarak sizlerle olacaktır.

REFERANDUM SONUÇLARI CANLI TAKİP

Referandum sonuçları 2017 canlı izle (Ensonhaber)

SÜREKLİ GÜNCELLENECEK

Referandum sonuçları gelmeye başladıkça sitemize tüm illerin oy oranları olarak haberimize eklenecektir. Referandum sonuçları 2017 açıklanır açıklanmaz Yüksek Seçim Kurulu (YSK) nun yasağı kaldırmasından sonra tüm illerin Referandum sonuçları haberimizde bulabilirsiniz. Referandum sonuçları başta Ankara, İstanbul, Referandum sonuçları İzmir, Bursa, Eskişehir, Trabzon, Erzurum ve 81 ilin tüm Referandum sonuçları ayrıntılı olarak burada bulabilirsiniz.

Referandum sonuçları 2017 canlı izle (Ensonhaber)

REFERANDUMDA KAÇ MİLYON KİŞİ OY KULLANACAK?

Türkiye'de yurt içi seçmen kütüğüne kayıtlı 55 milyon 336 bin 960 seçmen bulunuyor. Bu seçmenler yaklaşık 164 bin sandıkta oy kullanabilecekler. Öte yandan şu anki verilere göre yurt dışı kütüğüne kayıtlı olan 2 milyon 929 bin 389 seçmen yine referandumda sandık başına gidecek. Bu seçmenler 57 ülke, 119 temsilcilik ve 32 sınır kapısından oy verme işlemini gerçekleştirebilecek

Referandum sonuçları 2017 canlı izle (Ensonhaber)

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