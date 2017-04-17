taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.892
USD
3,6604
EURO
3,8934
ALTIN
151,82
PETR
55,3200

Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

Türkiye'deki referandum sonuçları, KKTC ve Rum kesimi basınında geniş yer buldu.

17.04.2017 - 15:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

KKTC’de yayın yapan Hakikat gazetesi Manşetinde Yeni Türkiye Başlığını kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “16 Nisan Türkiye’nin Zaferidir” konuşmasına yer verdi.

Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

REFERANDUM SONUÇLARI KIBRIS BASININDA

Demokrat Bakış Gazetesi ise, haberi, “Türkiye Evet dedi” manşetini kullandı.

Kıbrıs Postası ise Tam sayfa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kullanırken “Burun Farkıyla Yeni Türkiye” manşeti ile habere yer verdi.

Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

"TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM"

Kıbrıs Gazetesi “Türkiye’de Yeni Dönem” başlığı ile Türkiye’de başkanlık sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği dün referandumda onay aldı.Gazete fotoğraflı verdiği haberinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi ile birlikte olduğu ve seçim sonrası kutlamalara yer verdi.

Diğer bir gazete Yenidüzen ise “ İki Farklı Türkiye” manşetini kulandı. Gazete, Türkiye’nin Anayasa Referandumu’na Yüksek seçim Kurulu’nun “Mühürsüz Oy Pusulaları ve Mühürsüz Zarflar da geçerli sayılacak” karara damga vurdu itirazlar bitmedi.

Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

RUM BASINI

Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan gazetelerde Türkiye’deki Anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleşen halk oylamasında geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi, “ Hastalıklı Demokrasi Despotizm” manşetiyle habere yer verdi.

Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

Diğer bir gazete Simerini ise haberi “ Sultan ve Harem ağaları” manşetini kullanarak habere geniş yer verdi.

Referandum sonuçları Kıbrıs basınında


Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

Meral Akşener 'hayır' oylarını yüzde 52 olarak açıkladı

360
Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

Referandum sonrası hemen yürürlüğe girecek 3 değişiklik

127
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

CHP'de Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna aday isimler

278
Hollanda'da referandum kutlaması

Hollanda'da referandum kutlaması

140
Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

Aysun Kayacı ruhu geri döndü: Çobanın oyu niye sayılır

614
Yurt dışı oylarında EVET rekoru

Yurt dışı oylarında EVET rekoru

109
Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

Demet Akalın hayırcıları çıldırttı

64
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM