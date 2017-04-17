Referandum sonuçları Kıbrıs basınında

KKTC’de yayın yapan Hakikat gazetesi Manşetinde Yeni Türkiye Başlığını kullanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “16 Nisan Türkiye’nin Zaferidir” konuşmasına yer verdi.

REFERANDUM SONUÇLARI KIBRIS BASININDA

Demokrat Bakış Gazetesi ise, haberi, “Türkiye Evet dedi” manşetini kullandı.

Kıbrıs Postası ise Tam sayfa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kullanırken “Burun Farkıyla Yeni Türkiye” manşeti ile habere yer verdi.

"TÜRKİYE'DE YENİ DÖNEM"

Kıbrıs Gazetesi “Türkiye’de Yeni Dönem” başlığı ile Türkiye’de başkanlık sistemini öngören 18 maddelik anayasa değişikliği dün referandumda onay aldı.Gazete fotoğraflı verdiği haberinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi ile birlikte olduğu ve seçim sonrası kutlamalara yer verdi.

Diğer bir gazete Yenidüzen ise “ İki Farklı Türkiye” manşetini kulandı. Gazete, Türkiye’nin Anayasa Referandumu’na Yüksek seçim Kurulu’nun “Mühürsüz Oy Pusulaları ve Mühürsüz Zarflar da geçerli sayılacak” karara damga vurdu itirazlar bitmedi.

RUM BASINI

Güney Kıbrıs Rum kesiminde yayınlanan gazetelerde Türkiye’deki Anayasa değişikliğine ilişkin gerçekleşen halk oylamasında geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi haberi, “ Hastalıklı Demokrasi Despotizm” manşetiyle habere yer verdi.

Diğer bir gazete Simerini ise haberi “ Sultan ve Harem ağaları” manşetini kullanarak habere geniş yer verdi.







