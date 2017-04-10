taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.497
USD
3,7257
EURO
3,9456
ALTIN
150,13
PETR
55,3400

Referanduma 6 gün kala 3 anket sonucu

16 Nisan'da yapılacak referanduma sayılı günler kala 'evet' oyları farkı açıyor.

10.04.2017 - 08:22
  1. Haberler
  2. Gündem

16 Nisan'da yapılacak referandum için seçmenin nabzını tutan anket firmaları, sonuçları yayınlamaya devam ediyor.

3 FARKLI ŞİRKET

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, referanduma 6 gün kala elindeki anket sonuçlarını açıkladı. Selvi'nin köşesine taşıdığı sonuçlara göre; 3 farklı şirketin araştırmasında da 'evet' oyları önde.

EVET ÇIKACAK

Abdulkadir Selvi, yazısında "Üç anket sonucu var elimde. Evet 51, Hayır 49 Evet 51.5, Hayır 48.5 Evet 54, Hayır 46" ifadelerine yer verdi.

ERDOĞAN'IN ETKİSİ

Hürriyet yazarı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahalara inmesinin 'evet' oylarındaki yükselişe katkı yaptığını da ifade etti.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

Almanya’dan ABD'ye: Yeni bir askeri gerilim anlamsız

86
Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

Hasan Kaçan'dan Tuluhan Tekelioğlu'na cevap

53
Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

Avrupa’da oy verme işlemi sona erdi

55
Igor Tudor yeni sezona hazırlanıyor

Igor Tudor yeni sezona hazırlanıyor

8
Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı

Adana'da üniversiteli genç kendini yaktı

41
15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun kaçış anı

0
Şimşek: Döviz borçluları 1 aya belli olacak

Şimşek: Döviz borçluları 1 aya belli olacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM