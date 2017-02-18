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Referandumda kullanılacak oy pusulaları basına tanıtıldı

YSK, halk oylamasında kullanılacak olan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntülerini basınla paylaştı.

18.02.2017 - 09:37
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Referandumda kullanılacak oy pusulaları basına tanıtıldı

16 Nisan'da yapılacak halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak.

BEYAZ RENK 'EVET'

Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak.

İŞTE REFERANDUM OY PUSULALARI

Referandumda kullanılacak oy pusulaları basına tanıtıldı

TÜRKİYE 16 NİSAN'DA SANDIĞA GİDECEK

Yurt dışındaki vatandaşlar 27 Mart-9 Nisan tarihlerinde oy verecek. Türkiye'de ise seçmenler 16 Nisan'da sandık başında olacak.

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