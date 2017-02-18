Referandumda kullanılacak oy pusulaları basına tanıtıldı

ABD başkanı Donald Trump, Ivanka Trump'tan olan torunlarıyla vakit geçirdi.

Işıl Reçber: Rüştü'nün terlikleri bile ayağına getiririm

YSK, halk oylamasında kullanılacak olan oy pusulaları ve şeffaf sandıkların görüntülerini basınla paylaştı.

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Üstünden tren geçen kadın kurtuldu- İZLE

Pakistan’da raylarda yatan bir kadının üzerinden tren geçti. O anlar ise kameraya yansıdı.