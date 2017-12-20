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Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

İzmir’in Bornova ilçesinde, kontrolden çıkan bir otomobil refüjde bulunan ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla atarken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA | 20.12.2017 - 08:04..
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Kaza, bugün sabah saatlerinde Atatürk Mahallesi Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir Çevreyolu’nda Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine seyir halinde olan 51 yaşındaki Ersoy Turan, Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada virajı alamayınca kullandığı 35 HLG 90 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

ARAÇ TAKLA ATTI

Kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kaza sonucu, talihsiz sürücü otomobil içerisinde sıkışırken, kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık, AKS ve polis ekiplerine ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye intikal eden AKS ekipleri, yaptıkları müdahale ile Turan’ı sıkıştığı yerden çıkarttı. Öte yandan, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Turan’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Turan’ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 1 ölü



Refüjdeki ağaca çarpan otomobil takla attı: 1 ölü

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