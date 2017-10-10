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Reha Muhtar ve Deniz Uğur birbirine girdi

Deniz Uğur’la Reha Muhtar arasında velayet savaşı çıktı.

10.10.2017 - 08:29
  1. Haberler
  2. Magazin

DD

Oyuncu Deniz Uğur'la eski aşkı ünlü gazeteci Reha Muhtar, 8 yaşındaki ikizlerinin velayeti için birbirlerine düşman kesildi. 3 yıl birlikte olduktan sonra 2011'de ayrılan ikilinin çocukları, mahkeme kararıyla Muhtar'da kalmıştı. İkizlerini sadece hafta sonu görebilen ve Muhtar'ın isteğiyle çocuklarını kursa götürdüğü için evlatlarıyla geçirdiği vaktin kısıtlı olduğunu dile getiren Uğur, geçtiğimiz gün sosyal medyada isyan etti.

'GUCCİ AYAKKABI ALMAKLA OLMUYOR"

"Sonuna kadar mücadelem sürecek. Çocuklarım yeteri kadar üzüldü. Ben de üzüldüm. Siz kiminle dans ettiğinizi sanıyorsunuz?" diyen oyuncu, dün de şu sözlerle Muhtar'a yüklendi: "İsyan edip dava açtığım için cezalandırılıyorum. Çocuklarımla telefonda konuşmam bile engelleniyor. Çocuğa Gucci ayakkabı alınca 'iyi baba' mı olunuyor?"

REHA MUHTAR SEMERCİOĞLU'NA SERT ÇIKTI

Uğur'un bu sözlerinin ardından Reha Muhtar dün suskunluğunu bozdu. "Annelerini kötü gösterecek çıkar amaçlı hiçbir savaşa girmez bir baba" diyen Muhtar, hem Uğur'a hem de oyuncunun ikizlerini görmesi gerektiğini söyleyen gazeteci Cengiz Semercioğlu'na şu sözlerle seslendi: "Rahmetli Harun Kolçak'ın arkasından 'Uyuşturucu kullanıyordu ama..' diyen Cengiz Semercioğlu, çocuklarımın hangi müptelayla büyüdüğünü biliyor mu?"

Ünlü gazetecinin bu sözü ise akıllara Deniz Uğur'un velayet davasında da ismi geçen ve adı uyuşturucu davasına karışan yönetmen aşkı Orçun Benli'yi getirdi.

Reha Muhtar ve Deniz Uğur birbirine girdi

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