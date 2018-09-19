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Reha Muhtar'ın ikizlerinin velayeti anneye verilmedi

Oyuncu Deniz Uğur’un, eski eşi gazeteci Reha Muhtar’a, ikiz çocuklarının velayeti almak için açtığı dava reddedildi.

Haber Merkezi | 19.09.2018 - 09:47..
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Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi gazeteci Reha Muhtar'a ikiz çocuklarının velayeti almak için açtığı dava yaklaşık 2 yıl sonra karara bağlandı.

ÇOCUKLAR REHA'DA KALDI

İstanbul 6. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmada Deniz Uğur ve Reha Muhtar ile avukatları hazır bulundu. Gizli yapılan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur’un talebini reddederek velayetin baba Reha Muhtar’da kalmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte çocukların anne Deniz Uğur’la geçirdiği zamanın da artırılmasını hükmetti.

Reha Muhtar'ın ikizlerinin velayeti anneye verilmedi

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