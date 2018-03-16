Artvin’in Ardanuç ilçesindeki Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan tokat vakası, merkezin güvenlik kamerası görüntülerine takıldı.

ENGELLİLERE TABLET SÖZÜ VEREN PSİKOLOG

Rehabilitasyon merkezinde görevli kadın psikolog C.A. merkezdeki bazı gençlere tablet veya MP3 çalar alma sözü verdi. Gençlerin bir çoğuna karşı sözünü yerine getiren C.A., anne ve babası olmayan ve amcası tarafından merkeze bırakılan K.Ç.’ye ise hediye almadı.

Rehabilitasyon merkezinde engelli gence tokat kamerada



PSİKOLOĞUN BABASI ENGELLİ GENCİ DÖVDÜ

Kendisine hediye verilmemesine kızan .K.Ç., psikolog C.A.’ya “Bana da alacaktın, bana niye almadın” şeklinde tepki gösterdi. Bu durumu öğrenen psikolog C.A.'nın babası, K.Ç.'nin kızını sürekli sözleri ile taciz ettiğini iddia ederek merkeze gelip K.Ç.’ye tokat attı. Şahıs, kızının ve diğer görevlilerin araya girmesi ile merkezden ayrıldı.