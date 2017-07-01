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Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Jandarma Genel Komutanlığı’nı ele geçiren darbecilerin kamera odasını idare etmesi için rehin aldıkları çavuş, o gece yaşananları anlattı.

01.07.2017 - 03:14
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Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 15 Temmuz darbe girişiminin Jandarma Genel Komutanlığı ayağına ilişkin 244 şüpheli hakkında hazırladığı iddianamede ilginç ayrıntılara yer verildi.

DARBECİLER TÜM PERSONELİ REHİN ALDI

Hürriyet gazetesinden Nurettin Kurt'un haberine göre darbecilerin rehin aldığı Jandarma Uzman Çavuş İrfan Algel’in ifadesinde, nizamiyede görev yapan tüm personel darbeciler tarafından rehin alınarak ikinci kattaki Sükan toplantı odasına götürüldü.

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Algel’in ifadesi şöyle:

"Yüzbaşı Erkan Demir MP-5 makineli silahlı olarak yanıma geldi. Bakmak istedikleri yerlere kameraları çevirmemi istediler. Apartmanlarda bulunan keskin nişancıları bulmamı istediler. Kameraların yeterince yukarıya kalkmadığını söyledim. Çatıdaki analog kamerayı gördüler ve bu kameradan keskin nişancıları bulmamı söylediler.

"FIRSAT BULDUKÇA YÜZLERİNE YAKINLAŞTIRDIM"

Görüntü bozulduğu için verim alamadılar. Uçakların ve helikopterlerin ateş ettiği yerlere çevirmemi istediler. Dediklerini yaptım ancak fırsat bulduğum zamanlarda darbecilerin yüzlerine kamerayı yaklaştırarak yüzlerinin daha sonraları tanınması için kayıtlarını aldım.

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

"KAMERADAN VATANDAŞLARI GÖRÜNCE ATEŞ EDİN EMRİ VERDİLER"

A ve B nizamiyelerden vatandaşlar gelirken yarbay Yasin Kayabaşı kameradan gördü ve bu durumu telefonla birilerine bildirdi. Daha sonra yüzbaşı Erkan Demir’de bulunan telsizden Jandarma Genel Komutanı’nın Özel Kalem Müdürü albay Erkan Öktem’in (darbeci) sesini duydum. Telsizle ‘Ateş edin. Bacaklarına doğru ateş edin. Öldürün’ şeklinde anonslar geçti. A Nizamiye önünde, bina dışında bulunan zırhlı araçtan yine dışarıda bulunan vatandaşlara ateş edildi."

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