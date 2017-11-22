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Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti

Adana'da bitkin halde bulunup hastaneye götürülen 19 yaşındaki D.R.B.'ye 20 gün boyunca işkence yapılıp tecavüz edildiği ortaya çıktı.

22.11.2017 - 12:04
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Adana'nın Seyhan ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan D.R.B., 1 Kasım'da saçını boyatmak için evden ayrıldı.

Belediyeevleri Mahallesi'nde Gökhan U.'nun işlettiği kadın kuaförüne gitti. Genç kız, burada Gökhan U.'nun yanındaki arkadaşı ayakkabıcılık Rasin S. ile tanıştı.

"SANA KÖTÜ BİR ŞEY YAPMAM"

Rasin S., samimiyet kurduğu genç kızı, saçını boyatınca gezmeye götürmeyi teklif etti. Rasin S., tedirgin olan genç kızı, 'Benim de evladım var. Sana kötü bir şey yapmam' diyerek ikna etti.

Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti VİDEO

İŞKENCE YAPIP TECAVÜZ ETTİ

Birlikte gezen Rasin S., genç kızı  Sarıyakup Mahallesi'ndeki iş yerinin çatı katına çıkarttı. Akşam eve dönmek isteyen genç kıza izin vermeyen Rasin S., ididaya göre, sopayla D.R.B.'yi dövüp tecavüz etti. İş yerinin çatı katına hapsettiği genç kıza şiddet uygulayıp, defalarca tecavüz eden Rasin S., Mersin ve Antalya'ya götürerek, burada da kaldığı evlerde cinsel saldırısını sürdürdü.

Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI

Rasin S., ailesiyle iletişim kurmaması için genç kızın cep telefonunu alıp, SIM kartını da kırdı. 4 gün süren Mersin- Antalya turunun ardından Adana'ya dönen Rasin S., genç kızı yeniden iş yerine hapsetti. Uyuşturucu bağımlısı da olan zanlı, ellerini bağladığı kızı çırılçıplak soyup 'fantezi olsun' diye hem kemerle dövdü hem de tecavüz etti.

Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti

UYUYA KALINCA EVDEN KAÇTI

Ailenin şikayetiyle polisin her yerde aradığı genç kız, 20 Kasım'da Rasin S.'nin uyuşturucu alıp, uykuya dalmasını fırsat bilip, esir tutulduğu işyerinden kaçıp,  bir esnafa sığındı.

Bitkin haldeki genç kız, çağrılan ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldüğü hastanede tedavi edildi.  Başından geçenleri tek tek anlatan genç kız, bu durumda ailesinin de kendisini öldürmesinden korktuğunu söyleyince Kadın Sığınma Evi'ne yerleştirildi.

Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti

17 SUÇ KAYDI VAR

Genç kızın, ellerini bağlayıp, çırılçıplak soyup, hem kemerle dövdüğünü hem de tecavüz ettiğini iddia ettiği Rasin S. polis operasyonuyla yakalandı.

Genç kızla rızasıyla cinsel ilişkiye girdiğini ileri süren Rasin S., "Ona tecavüz etmedim, kendi isteğiyle birlikte olduk. Benimle evlenmek istiyordu, onu reddedince bana iftira attı" diye ifade verdiği öğrenildi.

Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti

TUTUKLANDI

Tehdit ve hakaret olmak üzere gasp, mala zarar verme, kişiyi hürriyetinden alıkoyma gibi 17 ayrı suçtan poliste kaydı olan şüpheli ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti


Rehin tuttuğu kıza 20 gün boyunca tecavüz etti

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