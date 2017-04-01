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Rehin tutulan kadınları polis kurtardı

Adana'da yalnız yaşayan 3 kadını rehin tuttuğu iddia edilen 2 şüpheli eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

01.04.2017 - 14:35
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Adana Merkez Sarıçam İlçesi Gültepe Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerinin yolunu kesen Nursin E., apartmanın 3'üncü kattaki dairesinde 2 kadın arkadaşıyla birlikte silahlı 3 kişi tarafından rehin tutulduğunu, kendisinin de kaçmayı başardığını ileri sürerek yardım istedi.

BİR ZANLI KAÇTI

Genç kadının ihbarı üzerine, Özel Harekat Timleri ve çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Eve operasyon düzenleyen ekipler, rehin tutulduğu ileri sürülen Sultan B. ile Ece B.'yi kurtardı. Kadınları rehin aldığı ileri sürülen ve üzerlerinden herhangi bir silah çıkmayan Murat O. ile Cumali A. gözaltına alındı. Zanlılardan Selahattin T.'nin ise son anda yangın merdiveninden kaçtığı belirlendi.

Rehin tutulan kadınları polis kurtardı

"SİLAH TEHDİDİ İLE EVE GİRDİLER"

Evdeki dağınık eşyaların arasında uyuşturucu içmek için kullanılan pet şişeden yapılmış özel düzenek bulundu. Ekiplerin yaptığı ilk görüşmede, yalnız yaşayan Ece B., "Evi dün kiraladım, arkadaşlarım Sultan ve Nursin ile birlikte eşyalarımı taşıyıp yerleştirdim. Gece, 3 kişi kapıya dayandı, silah tehdidi ile eve girdiler, çıkartamadık. Sabah fark ettirmeden dışarıya çıkabildim." dedi.

Polis, rehin tutuldukları ileri süren kadınlar ile 2 şüpheliyi Emniyet Müdürlüğü'ne götürürken, kaçan Selahattin T.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

Rehin tutulan kadınları polis kurtardı

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