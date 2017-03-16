Reina benzeri saldırıya hazırlanan 2 DEAŞ'lı yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov hücresiyle ilişkili olan başka bir hücrenin de katliama hazırlandığı bilgisini aldı.

2 KALAŞNİKOF VE 500 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ

DEAŞ'ın Kağıthane'de bulunan hücre evine ani operasyon düzenlendi. Baskında DEAŞ militanı C.C. ve İ.D. yakalandı. DEAŞ militanlarının hücre evinde yapılan aramalarda 2 adet AK-47 Kalaşnikof silah ve bu silahlara ait 500 adet mermi, örgütsel dokümanlar ve dijital veriler ele geçirildi.

KATLİAM HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

Reina katliamcısı Abdulkadir Masharipov da gerçekleştirdiği saldırıda Kalaşnikof kullanmıştı. Katliam hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ militanları C.C. ve İ.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.