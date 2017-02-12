Reina canisinin oğluna vasiyet bıraktığı videosu çıktı

Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina’ya terör saldırısı düzenleyen terörist Abdülkadir Masharipov , İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.

VEDA VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Teröristlerin şifrelerini kendisinin verdiği mail adresinde yapılan incelemelerde ise bir veda videosu bulundu.

"BENİM GİBİ İNTİHAR EYLEMİ YAPIN"

Videoda teröristin intihar saldırısı yapacağını anlattığı, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasını tavsiye ettiği belirtildi.

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VİDEOYU EŞİ ÇEKTİ

Söz konusu veda videosunun ise saldırganın eşi tarafından çekildiği belirtildi.

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