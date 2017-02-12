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Reina canisinin oğluna vasiyet bıraktığı videosu çıktı

Reina'da katliam yapan teröristin veda videosunda, çocuklarına büyüdüğünde intihar eylemi yapması için vasiyet bıraktığı ortaya çıktı.

12.02.2017 - 21:03
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Reina canisinin oğluna vasiyet bıraktığı videosu çıktı

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Ortaköy'de bulunan eğlence merkezi Reina’ya terör saldırısı düzenleyen terörist Abdülkadir Masharipov , İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan sorgusunun ardından tutuklandı.

VEDA VİDEOSU ORTAYA ÇIKTI

Teröristlerin şifrelerini kendisinin verdiği mail adresinde yapılan incelemelerde ise bir veda videosu bulundu.

"BENİM GİBİ İNTİHAR EYLEMİ YAPIN"

Videoda teröristin intihar saldırısı yapacağını anlattığı, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi intihar eylemi yapmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Reina katliamcısı Masharipov'un hücre evi VİDEO

VİDEOYU EŞİ ÇEKTİ

Söz konusu veda videosunun ise saldırganın eşi tarafından çekildiği belirtildi.

Reina saldırısının güvenlik kamerası görüntüleri VİDEO

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