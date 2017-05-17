Reina iddianamesi kabul edildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi Yılbaşı gecesi Reina'da gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişiyi öldüren, 79 kişiyi de yaralayan Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol alan DEAŞ terör örgütü üyesi 56 kişi hakkındaki iddianameyi kabul etti. Mahkeme, güvenlik gerekçesiyle duruşmaların Silivri Cezaevi Yerleşkesi karşısında bulunan duruşma salonunda yapılmasına karar verdi.

SALDIRGANA 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme", "79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs", "Silahlı terör örgütüne üye olma", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Yargılama Silivri Cezaevi'ndeki salonda 11 Aralık'ta başlayacak. Duruşmalarak kesintisiz 5 gün üst üste görülecek.