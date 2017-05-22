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Reina iş makineleri ile yıkıldı

Yılbaşı gecesi yaşanan katliamın ardından kapılarını kapayan ünlü eğlence merkezi Reina, bu sabah iş makineleri ile yıkıldı.

22.05.2017 - 09:54
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Reina iş makineleri ile yıkıldı

Reina iş makineleri ile yıkıldı

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