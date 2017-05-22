Reina iş makineleri ile yıkıldı

Fotoğraf çektirmek için yük treninin üzerine çıkan 16 yaşındaki Ebru Demir, 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı

Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal bir maske.

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Motorine zam

Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.