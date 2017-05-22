taraftar değil haberciyiz
GİRİŞ
CANLI TV
ARŞİV
GAZETELER
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.147
USD
3,5605
EURO
3,9844
ALTIN
143,53
PETR
53,9200
İstanbul
Ankara
İzmir
Adana
Adıyaman
Afyon
Ağrı
Aksaray
Amasya
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Mersin
Iğdır
Isparta
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kilis
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak
SON DAKİKA
SPOR
VİDEO
GALERİ
EKONOMİ
KADIN
EMLAK
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
SEYAHAT
TÜMÜ
Gündem
Kadın
Emlak
Spor
Politika
Ekonomi
Dünya
İç Haber
Eğitim
3. Sayfa
Magazin
Sağlık
Otomobil
Kültür Sanat
Teknoloji
Medya
Video Haber
Yerel Y.
Yaşam
İpucu
Biyografi
Tarih
Seyahat
Oyun
Reina iş makineleri ile yıkıldı
Yılbaşı gecesi yaşanan katliamın ardından kapılarını kapayan ünlü eğlence merkezi Reina, bu sabah iş makineleri ile yıkıldı.
22.05.2017 - 09:54
Haberler
İç Haber
Facebook'ta paylaş
Twitter'da paylaş
Google+'da paylaş
Yorum Yap
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YORUMLAR
(üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yorum
Yorum yazma kurallarını okudum ve kabul edilyorum
AVATAR SEÇ
GÖNDER
TÜMÜ
1
/ 20
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde
14
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor
88
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu
20
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim
379
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi
48
Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim
25
Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil
47
VİDEO
SON DAKİKA
ÇOK OKUNANLAR
1
Cumhurbaşkanı Obradovic'i tebrik etti
1,779 kez izlendi
2
MVP Ekpe Udoh 1 milyon mil kazandı
7,581 kez izlendi
3
Fenerbahçe şampiyonluk kupasını kaldırdı
10,701 kez izlendi
4
F.Bahçe son periyotta şov yaparak şampiyon oldu
37,858 kez izlendi
5
Hurdadan ağacın gölgesinde kitaplık
1,346 kez izlendi
6
Terry Notary kırmızı halıda maymun taklidi yaptı
1,426 kez izlendi
7
Nicole Kidman şık elbisesi ile kırmızı halıda
1,417 kez izlendi
1
Vagonun üzerinde fotoğraf çektirirken akıma kapıldı
Fotoğraf çektirmek için yük treninin üzerine çıkan 16 yaşındaki Ebru Demir, 30 bin voltluk yüksek gerilim hattına kapıldı
2
Yüzdeki tüyleri yok eden maske
Yüz bölgesindeki tüylerden kurtulmanızı sağlayacak doğal bir maske.
3
Motorine zam
Motorin fiyatlarına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapılması bekleniyor.
4
Tayland'da hastanede patlama
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta bir hastanede patlama meydana geldi. Patlamada en az 24 kişi yaralandı.
5
Kiraz hasadında yüzde 20 artış var
Kiraz üretim merkezlerinde geçen yıla oranlar yüzde 20 artış yaşandı. Rekolte tahmini ise 60 bin ton.
6
Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Avrupa basınında
Fenerbahçe'nin Euroleague'de Olympiakos'u yenerek Avrupa şampiyonu olması dış basında da büyük yankı uyandırdı.
7
Soyuz gemisi uzaya turist taşıyacak
“Enerji füze ve uzay kuruluşu”nun genel tasarımcısı Yevgeniy Mikrin, 2019 yılından itibaren “Soyuz” gemisi ile ilgili konuştu.
1
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı Final Four finalinde
Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı da Fenerbahçe ile Olympiakos arasındaki THY Avrupa Ligi finalini izledi.
2
Darbeciler hakim karşısına çıkıyor
Darbeyi planlayan FETÖ'cü generaller mahkemeye götürülürken; alanda toplanan vatandaşlar, Akın Öztürk'e idam ipi fırlattı.
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obradovic'e tebrik telefonu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Euroleague finali sonrasında Fenerbahçe Başantrenörü Zeljko Obradovic'i aradı.
4
İsmail Küçükkaya: Artık Cumhurbaşkanımız demeyeceğim
İsmail Küçükkaya, Recep Tayyip Erdoğan'a artık Batılılar gibi "Sayın Cumhurbaşkanı" diye hitap edeceğini söyledi.
5
Cannes'a katılan Fahriye Evcen'i kameralar yine görmedi
Geçtiğimiz yıl Cannes'te boy gösteren ancak kimsenin dikkatini çekmeyen güzel oyuncu Fahriye Evcen, bu yıl da aynı kaderi yaşadı.
6
Eylem Toraman: Nikahsız doğurmak istemedim
Eski futbolcu İbrahim Toraman'la boşanma davası süren Eylem Toraman "Seni döven adamla niye evlendin" eleştirilerine cevap verdi.
7
Recep Tayyip Erdoğan hayranı Boşnak Vekil
Kosova'da Boşnak partisinin milletvekili olan Duda Balye; "Erdoğan, Türkiye'ye ve Avrupa'ya liderin nasıl olması gerektiğini gösterdi" dedi.
OYUNMOYUN.COM
İmparatorluk Savaşları
Kim Milyoner Olmak İster
Ben Bilmem Eşim Bilir
Balon Patlat
Zombi Oyunları
Mahjong oyna
Zuma
Candy Crush Saga
Ben 10 oyunları