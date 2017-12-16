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Reina katliamı davasında 7 tahliye

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 'Reina katliamı' davasında, Abdulkadir Masharipov'un da aralarında bulunduğu 44 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.

DHA | 16.12.2017 - 01:56..
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Geçtiğimiz yıl Ortaköy'deki eğlence merkezi Reina'da yılbaşı gecesi düzenlenen terör saldırının devam eden mahkemesinde yeni kararlar verildi. 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davada, 7 kişinin tahliyesine karar verdi.

Reina katliamı davasında 7 tahliye

MAHKEME 7 SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERDİ

Mahkeme kararında, tutuklu sanıklar; Celil Çelik, Maımaıtı Jumaınıyazı, Sabri Benthabet, Abdullah Türkistanlı, Muhammet Kerim, Khushnudjon Kurbanov, Mırazız Mırsobıtov'un üzerlerine atılı suç vasfının değişme ihtimali, kişisel halleri, delil durumu ve ölçülülük ilkesi gerekçeleriyle tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, tahliyelerine karar verdiği sanıklar hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti. KHK kapsamında avukat görüş kısıtlılığının devamına karar veren mahkeme heyeti, olay gününe ilişkin haber ajansları tarafından çekilen tüm görüntülerin istenmesine de hükmetti.

Reina katliamı davasında 7 tahliye

MASHARİPOV VE 44 SANIK İÇİN 'DEVAM' KARARI

Aralarında bir numaralı sanık Abdulkadir Masharipov'un da bulunduğu diğer 44 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmaları 26-30 Mart tarihlerine erteledi.

Reina katliamı davasında 7 tahliye

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